Tham dự buổi tổng duyệt, có bà Lê Nguyệt Anh - Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Bà Lê Nguyệt Anh (ngồi giữa) - Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao đổi với các đơn vị liên quan trong buổi tổng duyệt chương trình.

Tại buổi tổng duyệt, Ban tổ chức rà soát nội dung chương trình khai mạc, các tiết mục nghệ thuật của Việt Nam và quốc tế, việc bố trí không gian, gian hàng, công tác lễ tân, hậu cần và các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn. Các đơn vị trao đổi, thống nhất những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để Liên hoan diễn ra chu đáo, an toàn.

Ghi nhận tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, số 298 Kim Mã, nhiều gian hàng của các quốc gia và địa phương đang được hoàn thiện. Không gian trưng bày được trang trí với hình ảnh món ăn, họa tiết và màu sắc đặc trưng, sẵn sàng giới thiệu những nét văn hóa ẩm thực đa dạng tới công chúng.

Bà Lê Nguyệt Anh (đứng bên phải) trao đổi với các đại biểu tại khu vực tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14.

Với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 sẽ mở cửa đón khách từ 9h đến 20h, trong hai ngày 21 và 22/11.

Theo chương trình dự kiến, ngày 21/11 sẽ diễn ra hoạt động quảng diễn di sản Phở Việt, quảng diễn ẩm thực của các quốc gia tham dự và chương trình nghệ thuật “Little Stars”. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 9h30 ngày 22/11, tiếp đó là các hoạt động tham quan gian hàng Việt Nam, ASEAN và quốc tế, giao lưu bánh mì Việt Nam, quảng diễn gỏi nộm ba miền và giao lưu nhảy K-pop.

Các tiết mục nghệ thuật được tổng duyệt, chuẩn bị cho Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14.

Điểm nhấn của Liên hoan năm nay là các hoạt động quảng diễn, trải nghiệm ẩm thực trực tiếp với sự tham gia của nghệ nhân làng nghề, đầu bếp chuyên nghiệp và đầu bếp trẻ.

Trong đó, các nghệ nhân làng phở Vân Cù dự kiến trực tiếp chế biến, giới thiệu phở truyền thống và dành tặng 1.000 bát phở miễn phí cho khách tham quan trong hai ngày diễn ra sự kiện. Hoạt động giao lưu bánh mì Việt Nam cũng dự kiến dành tặng 500 phần bánh mì, đồng thời giới thiệu sự đa dạng về nguyên liệu và cách chế biến theo vùng miền.

Các em nhỏ trong trang phục truyền thống tham gia hoạt động chuẩn bị cho Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14.

Bên cạnh đó, đại diện các làng nghề giò chả Ước Lễ, xôi Phú Thượng và phở Vân Cù sẽ giới thiệu những kỹ nghệ ẩm thực truyền thống. Các đại sứ quán, đơn vị nước ngoài và đầu bếp quốc tế cũng tham gia giới thiệu những món ăn tiêu biểu của các quốc gia.

Thông qua các hoạt động giao lưu, quảng diễn và trải nghiệm, Liên hoan hướng tới quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, tăng cường giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.