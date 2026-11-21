Chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc diễn ra vào tối nay 21.11 (hình ảnh tổng duyệt tối 19.11)

Sau 20 năm, TP.HCM trở lại vai trò đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Trước Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h ngày 21.11, thành phố đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tổ chức thi đấu, lễ khai mạc và các điều kiện phục vụ các đoàn tham dự.

Đại hội có sự tham gia của 37 đoàn thể thao, với khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài. Cùng với việc chuẩn bị các địa điểm thi đấu, TP.HCM triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về giao thông, lưu trú, tạo thuận lợi cho các đoàn trong thời gian tham dự Đại hội.

Sẵn sàng cho lễ khai mạc

Trong những ngày này, Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh) là địa điểm tập trung các khâu chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Cổng vào khu vực sân khấu khai mạc

Hệ thống pano, cờ phướn và bộ nhận diện Đại hội được lắp đặt dọc các lối đi ven sông. Khu vực thảm xanh với chủ đề “Đại lộ vinh quang” cũng đã hoàn thiện, sẵn sàng đón các đoàn vận động viên diễu hành trước giờ khai mạc.

Lễ khai mạc năm nay được tổ chức tại không gian mở ven sông Sài Gòn, thay vì trong sân vận động như cách thức quen thuộc. Sân khấu được thiết kế hướng ra mặt sông, với cầu Ba Son và các công trình cao tầng khu vực trung tâm làm phông nền.

Biểu tượng ngọn đuốc Đại hội

Tại vị trí trung tâm sân khấu là biểu tượng ngọn đuốc màu vàng cao hàng chục mét, phần đỉnh xòe rộng như những cánh hoa. Khán đài có sức chứa gần 4.000 chỗ ngồi. Trong đó, thành phố dành gần 2.000 vé miễn phí cho người dân đăng ký tham dự, tạo điều kiện để công chúng trực tiếp theo dõi sự kiện.

Theo kịch bản, một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn, với sự tham gia của 21 vận động viên tiêu biểu. Đoàn rước đuốc sẽ đi qua các địa danh như Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ trước khi tiến về khu vực khán đài chính để thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội.

Cùng với hoạt động rước đuốc, chương trình còn có phần trình diễn trên mặt nước với hơn 100 vận động viên tham gia đội hình hộ tống và biểu diễn bằng thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước.

Ban tổ chức cho biết có hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình nghệ thuật khai mạc

Sân khấu trên bờ, hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình nghệ thuật. Sự kết hợp giữa các tiết mục biểu diễn trên sân khấu và hoạt động trên sông được xây dựng nhằm giới thiệu hình ảnh TP.HCM gắn với không gian sông nước, đồng thời tạo không khí cho ngày hội thể thao toàn quốc.

Hỗ trợ các đoàn tham dự Đại hội

Bên cạnh công tác tổ chức lễ khai mạc và chuẩn bị địa điểm thi đấu, TP.HCM triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các đoàn thể thao trong thời gian lưu trú, thi đấu tại thành phố. Trong đó, đáng chú ý là chính sách miễn phí giao thông công cộng cho các thành viên tham dự Đại hội.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31.12.2026, vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ đoàn, đại biểu, lực lượng phục vụ và phóng viên báo chí tác nghiệp được miễn 100% giá vé khi sử dụng tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và 17 tuyến xe buýt kết nối các địa điểm lưu trú, nhà thi đấu.

Đối với Metro số 1, thành viên các đoàn chỉ cần đeo thẻ Đại hội để được nhân viên nhà ga hướng dẫn qua làn ưu tiên. Khi sử dụng xe buýt, hành khách xuất trình thẻ Đại hội kèm thông tin xác thực qua ứng dụng MultiGo, tài khoản VNeID mức 2 hoặc căn cước công dân.

Chính sách này góp phần giảm chi phí đi lại cho các đoàn, đồng thời tạo điều kiện để vận động viên, huấn luyện viên và các thành viên tham dự thuận tiện di chuyển giữa nơi lưu trú với địa điểm thi đấu.

Cùng với giao thông, ngành du lịch TP.HCM phối hợp với các cơ sở lưu trú triển khai chương trình ưu đãi dành cho các đoàn vận động viên, huấn luyện viên và cổ động viên. Thông qua sự kết nối của Sở Du lịch TP.HCM, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn đã tham gia chương trình giảm giá phòng trong thời gian diễn ra Đại hội.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở lưu trú cũng được chú trọng. Lực lượng Công an thành phố và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn tại các khách sạn, nhà khách có đoàn thể thao lưu trú; đồng thời xây dựng phương án dẫn đoàn, phân luồng giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Ngoài các chính sách hỗ trợ lưu trú và đi lại, TP.HCM còn khuyến khích kết hợp hoạt động thể thao với tham quan, trải nghiệm văn hóa, du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành xây dựng những chương trình tour ngắn ngày, phù hợp với thời gian thi đấu và lịch trình của các đoàn.

Trong thời gian rảnh, vận động viên và du khách có thể tham quan các địa điểm như Bưu điện Thành phố, tìm hiểu các công trình kiến trúc, thưởng thức ẩm thực địa phương hoặc trải nghiệm du thuyền trên sông Sài Gòn...

Sau 20 năm trở lại đăng cai chính, thành phố đặt mục tiêu tổ chức Đại hội an toàn, chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên tập trung thi đấu, góp phần vào thành công chung của ngày hội thể thao cả nước.