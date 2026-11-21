Chương trình giao lưu “Thư viện người - Những cuốn sách sống về lòng yêu nước” diễn ra trong khuôn khổ Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” năm 2026

Chương trình có sự góp mặt của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Châu Văn Mẫn; Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP. Hồ Chí Minh Hoàng Thị Khánh cùng các cựu tù chính trị Trần Kim Cúc, Trần Thị Trúc Chi.

Lấy cảm hứng từ tuyển tập Những lá thư thời chiến Việt Nam do Đại tá, nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn, cuộc giao lưu đưa người tham dự trở về những năm tháng chiến tranh qua ký ức của người trong cuộc.

Các nhân chứng kể lại những phương thức liên lạc bí mật trong nhà tù, từ truyền tin qua lá bàng đến những bức thư viết bằng mật mã. Trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt, mỗi thông tin được chuyển đi không chỉ giúp kết nối đồng đội mà còn thể hiện ý chí, niềm tin và tinh thần đấu tranh kiên cường.

Các cựu tù chính trị Côn Đảo chia sẻ ký ức thời chiến tại chương trình giao lưu “Thư viện người - Những cuốn sách sống về lòng yêu nước”

Đặc biệt xúc động là những câu chuyện về gia đình bị chia cắt bởi chiến tranh. Cựu tù Trần Thị Trúc Chi kể rằng, trong hoàn cảnh tù đày, việc gửi được một lá thư về nhà vô cùng khó khăn. Có những người mẹ phải gửi con cho người thân chăm sóc khi bị bắt, nhiều năm không thể liên lạc. Đến ngày trở về, có người mới biết con mình đã qua đời từ lâu vì bệnh tật hoặc tai nạn.

Những ký ức ấy cho thấy mất mát của chiến tranh không chỉ hiện diện nơi chiến trường, chốn lao tù mà còn kéo dài trong từng gia đình, để lại những nỗi đau không dễ nguôi ngoai.

Chia sẻ về những năm tháng đấu tranh, cựu tù Hoàng Thị Khánh nhắc lại lời tự nhủ: “Dù thế nào vẫn luôn nhớ một khi đã quyết định dấn thân thì phải kiên định với con đường đã chọn, không được phản bội lý tưởng”.

Đằng sau ý chí kiên cường của những người chiến sĩ cách mạng là tình cảm dành cho gia đình, đồng đội và những hy sinh thầm lặng. Những câu chuyện được kể lại tại chương trình giúp người trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.

Các em nhỏ tại Côn Đảo hưởng ứng Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” năm 2026

Một nội dung xúc động khác tại chương trình là phóng sự về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Các nhân chứng bày tỏ sự đồng tình với chủ trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời nhắc lại hình ảnh người dân cùng thân nhân đến tiễn đưa những người đã hy sinh.

Không chỉ có gia đình liệt sĩ, nhiều người dân không có mối liên hệ trực tiếp với người đã khuất cũng đến dự lễ tiễn đưa. Hình ảnh ấy cho thấy sự tri ân không chỉ là mong mỏi của thân nhân mà còn là tình cảm, trách nhiệm chung của cộng đồng.

Từ những câu chuyện được chia sẻ, cuộc giao lưu gợi mở trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ tư liệu, lưu giữ ký ức, tìm kiếm thông tin đồng đội và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cũng trong ngày 20/11, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” tổ chức chương trình “Tiết đọc sách” tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, cơ sở 2, với các hoạt động tìm hiểu kiến thức, tô màu và viết thiệp chúc mừng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các em nhỏ tô màu và viết thiệp chúc mừng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Côn Đảo

Dịp này, Quỹ Giáo dục Thiện Tâm trao tặng nhà trường tủ sách Hiếu học cùng 200 quyển sách; các mạnh thường quân trao 16 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công ty Cổ phần Sbooks cũng trao tặng sách cho Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong.

Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 22/11, do UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp tổ chức.

Ngày 21/11, chương trình tiếp tục với các hoạt động dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, thắp nến tri ân tại Bia tưởng niệm Cầu tàu lịch sử 914 và biểu diễn chuyển thể tác phẩm văn học “Côn Đảo - Lời gửi mai sau” tại Di tích Trại Phú Hải.

Từ những lá thư thời chiến đến lời kể của các nhân chứng, chương trình góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm những hy sinh của cha anh, từ đó trân trọng hơn giá trị hòa bình và trách nhiệm với đất nước hôm nay.