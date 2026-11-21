ĐBP - Cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, lấy ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, mang ý nghĩa đặc biệt, tạo sức lan tỏa lớn trong nhân dân.

Văn hóa không chỉ soi đường mà có mối quan hệ gắn bó mật thiết với chính trị, kinh tế và xã hội. Văn hóa là nền tảng tinh thần, là “sức mạnh mềm” bảo đảm cho sự phát triển nhanh, bền vững của mỗi địa phương và đất nước. Ở Điện Biên, cộng đồng 19 dân tộc với phong tục, tập quán văn hóa phong phú, đa dạng tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc. Nét văn hóa đặc sắc đến từ lễ hội, phong tục tập quán, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống, trò chơi dân gian... Bản sắc văn hóa các dân tộc, nghề truyền thống có thể giúp người dân cải thiện sinh kế, làm giàu khi biết khai thác, phát huy giá trị bằng phương thức, cách làm phù hợp.

Văn hóa truyền thống các dân tộc Điện Biên được gìn giữ, phát huy trong đời sống cộng đồng, góp phần tạo sức hút du lịch và mở ra những hướng sinh kế mới. Ảnh: Mai Giáp

Thực hiện chủ trương phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa truyền thống, ẩm thực địa phương, Điện Biên đã lựa chọn 7 bản trong toàn tỉnh gắn với dân tộc sinh sống tại địa bàn đó. Mỗi địa bàn một thế mạnh xây dựng mô hình du lịch cộng đồng song điều không thể thiếu là bản sắc văn hóa của dân tộc tại địa phương. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống được bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ thực hiện qua mô hình du lịch cộng đồng, thưởng thức ẩm thực địa phương của đồng bào Thái. Đến bản Nà Sự, xã Mường Chà với 100% đồng bào dân tộc Thái trắng sinh sống lâu đời, du khách trải nghiệm nhà sàn, thưởng thức món ăn truyền thống, làn điệu múa xòe, múa sạp, cảnh quan thiên nhiên với cọn nước suối cùng thửa ruộng bậc thang trải dài... Mỗi địa bàn mang đến cảnh sắc tự nhiên, nếp sống thân thiện của đồng bào và nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc.

Điều thu hút du khách tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm là những quan niệm, phong tục, trang phục, nghề nghiệp... trong đời sống của người dân và cảnh sắc thiên nhiên. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa tạo thêm điều kiện để cộng đồng gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống; là dịp để đồng bào giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, thắt chặt tình đoàn kết.

Tại điểm du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló, xã Pu Nhi, nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết trong không khí vui tươi, phấn khởi. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân bản Tìa Ló tích cực phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng. Với tinh thần tiên phong tìm cách làm mới, một số gia đình trong bản làm homestay đón du khách ăn nghỉ, tìm hiểu phong tục, tập quán văn hóa của đồng bào địa phương. Dịp Quốc khánh 2/9, điểm du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló thu hút hơn 30.000 lượt du khách tham quan, trải nghiệm hoạt động văn hóa du lịch. Điều đó mở ra cơ hội phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân trong bản; đồng thời tạo động lực để bà con gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “văn hóa soi đường” trong cuộc đấu tranh sinh tồn và phát triển của dân tộc, giữa thời khắc cam go nhất của lịch sử. Giá trị cốt lõi của văn hóa đã được minh chứng trong thời điểm đất nước gian khó, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Văn hóa được đặt ngang hàng với các mặt trận kinh tế, chính trị, quân sự và được xác định có vai trò dẫn đường, định hướng cho toàn dân tộc trong công cuộc kháng chiến, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong giai đoạn hiện nay, văn hóa với chức năng định hướng, giúp mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ biết đứng vững trước dòng chảy thông tin, biết phân biệt thật - giả, đúng - sai; tham gia hiệu quả hoạt động giáo dục, tiếp nối, trao truyền giá trị văn hóa.

Trong kỷ nguyên mới, đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, quan điểm “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” vẫn vẹn nguyên giá trị, khẳng định sức mạnh của văn hóa đối với sự phát triển nhanh và bền vững. Văn hóa “soi đường” xác định rõ mục tiêu cho sự phát triển, giúp mỗi người, mỗi địa bàn dân cư xây dựng lối sống đúng đắn, ngăn chặn sự xâm nhập văn hóa bên ngoài, bảo vệ, giữ gìn bản sắc dân tộc. Đoàn kết và văn hóa là hai mặt của sức mạnh dân tộc. Văn hóa là gốc rễ nuôi dưỡng tình đoàn kết; đoàn kết là biểu hiện cao đẹp của văn hóa. Bằng cách làm đó, mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc gìn giữ bản sắc văn hóa, biến giá trị văn hóa truyền thống thành nguồn lực phát triển kinh tế, tạo nên sự đa dạng trong đời sống hiện đại.