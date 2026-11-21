Ban giám đốc Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh tặng hoa tri ân các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, cá nhân đồng hành. Ảnh: Nhật Nam

Tối 21.11, Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh khai mạc Tuần lễ “Khai hội Văn hóa – Khởi sắc tinh hoa”, hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Chương trình diễn ra từ ngày 20.11 đến hết ngày 6.12.2026, với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm nghề thủ công và ẩm thực truyền thống.

Tuần lễ được tổ chức nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng thông qua các hoạt động tham quan, giao lưu và trải nghiệm trực tiếp. Qua đó, Bảo tàng tạo thêm không gian để người dân, du khách tìm hiểu về di sản, nghề thủ công và các loại hình nghệ thuật gắn với đời sống văn hóa Việt Nam.

Bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhật Nam

Phát biểu khai mạc, bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh cho rằng, di sản văn hóa không chỉ lưu giữ ký ức quá khứ mà còn là nền tảng nuôi dưỡng bản sắc và sức sống dân tộc qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh TP.HCM phát triển năng động và hội nhập, việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về cội nguồn và thêm trân trọng các giá trị văn hóa dân tộc.

Theo bà Đoàn Thị Trang, những năm qua, Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng đến việc đưa bảo tàng trở thành không gian văn hóa mở, nơi công chúng có thể tiếp cận, trải nghiệm và tìm hiểu di sản bằng nhiều hình thức.

Không gian trưng bày trong Bảo tàng thu hút các bạn trẻ. Ảnh: Thùy Trang

“Chúng tôi mong muốn Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ, trưng bày, mà thực sự trở thành một không gian văn hóa mở – nơi di sản được "sống", được chạm tới, trải nghiệm và lan tỏa mạnh mẽ trong nhịp sống đương đại”, bà Đoàn Thị Trang bày tỏ.

Tuần lễ “Khai hội Văn hóa – Khởi sắc tinh hoa” năm nay được xây dựng với các hoạt động kết hợp giữa trưng bày, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm thực hành.

Trong đó, triển lãm “Dấu xưa – Nét nay” giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam, giúp khách tham quan tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa, thẩm mỹ và đời sống của người Việt. Bên cạnh việc tham quan, công chúng còn có thể trải nghiệm mặc trang phục truyền thống.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Nguyễn Khoa

Ở lĩnh vực nghệ thuật, các chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc mang đến những giai điệu, âm sắc đặc trưng của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Không gian nghề thủ công truyền thống cũng là một nội dung đáng chú ý của chương trình. Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu và trực tiếp tham gia một số hoạt động như viết thư pháp, trang trí quạt giấy, trang trí gốm, đan lá dừa…

Các nghệ nhân còn trình diễn, giới thiệu kỹ thuật và chia sẻ về quá trình thực hành nghề.

Thông qua những hoạt động này, công chúng có dịp tìm hiểu sự khéo léo, óc thẩm mỹ và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình lao động, sáng tạo của các thế hệ nghệ nhân. Đây cũng là cách giới thiệu nghề thủ công truyền thống đến người trẻ, góp phần nâng cao sự quan tâm đối với việc gìn giữ và trao truyền các nghề dân gian.

Không gian nghề thủ công truyền thống thu hút các nhóm bạn trẻ, gia đình có con nhỏ đến trải nghiệm. Ảnh: Nhật Nam

Bên cạnh đó, không gian ẩm thực truyền thống giới thiệu các món ăn, bánh dân gian và hương vị quen thuộc trong đời sống người Việt. Khách tham quan có thể thưởng thức, tìm hiểu cách chế biến một số món ăn truyền thống, qua đó khám phá thêm những nét văn hóa được lưu giữ trong sinh hoạt thường ngày.

Theo Ban tổ chức, để thực hiện chuỗi hoạt động, Bảo tàng nhận được sự tham gia, đồng hành của các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và nhóm thực hành văn hóa truyền thống. Nhiều nghề và loại hình thực hành được giới thiệu tại chương trình như xếp lá dừa, làm bánh dân gian, làm bánh tráng, trang trí gốm, các hoạt động hội họa, nghiên cứu văn hóa…

Khách tham quan trải nghiệm làm bánh và thưởng thức bánh dân gian tại không gian Bảo tàng trong khuôn khổ chương trình

Thông qua Tuần lễ, Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh hướng đến việc mở rộng hình thức phục vụ công chúng, từ tham quan, tìm hiểu hiện vật đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Tuần lễ “Khai hội Văn hóa – Khởi sắc tinh hoa” diễn ra đến hết ngày 6.12.2026 tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh, số 65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn. Bảo tàng mở cửa phục vụ khách tham quan đến 21h. Riêng các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công và ẩm thực diễn ra từ ngày 20 đến 24.11.2026.