Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc “khó tin” trên tại phố đi bộ Huaqiangbei (Hoa Cường Bắc), Thâm Quyến, Trung Quốc vào chiều ngày 14/11 (giờ địa phương) vừa qua.

Màn trình diễn nổi bật của ban nhạc robot hình người nằm trong khuôn khổ chương trình trình diễn công nghệ "Tận hưởng Chu kỳ Thâm Quyến - Sàn diễn Danh sách Bát Tuấn AI Quốc tế Huaqiangbei" (Huaqiangbei AI Eight Steeds International Must-Buy List Catwalk). Vào buổi chiều, ban nhạc robot do công ty Haixi Robotics chế tạo đã lần đầu tiên biểu diễn trực tiếp ca khúc chủ đề "Tôi nhìn thấy ngày mai ở Huaqiangbei" ngay trên đường phố trước sự chứng kiến của đông đảo du khách.

Hoạt động này biến khu chợ linh kiện điện tử sầm uất bậc nhất thế giới thành một không gian trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) và robot sống động ngay ngoài trời. Ban nhạc thường gồm 3 - 4 robot hình người đảm nhận các vị trí như chơi guitar điện, đánh trống và chơi đàn phím (keyboard/piano

Các robot sử dụng thuật toán tính toán quỹ đạo chuyển động của cánh tay và các khớp ngón tay dựa trên dữ liệu nốt nhạc đầu vào, giúp gảy đàn, gõ trống chính xác theo tiết tấu. Ngoài việc tự hòa tấu các bản nhạc pop hoặc nhạc truyền thống, ban nhạc còn có thể đệm nhạc trực tiếp để du khách và người qua đường lên sân khấu hát giao lưu.

Được biết, chính quyền địa phương đã mở cửa miễn phí các không gian công cộng tại Huaqiangbei, nơi đón hơn 850.000 lượt khách mỗi ngày để các doanh nghiệp công nghệ thử nghiệm và quảng bá sản phẩm robot, AI trực tiếp tới người tiêu dùng quốc tế.