Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 20/11, thông tin từ Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa (Ban Quản lý) cho biết, nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), du khách sẽ được miễn 100% phí tham quan Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong hai ngày 23 và 24/11/2026.

Chính sách miễn phí tham quan được áp dụng đối với toàn bộ du khách. Hoạt động nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc sắc của các di sản tiêu biểu xứ Thanh.

Du khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: Văn Thanh

Cùng với chính sách miễn phí vé vào cửa, Ban Quản lý chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác hướng dẫn, thuyết minh, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách. Đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục di sản nhằm tăng cường sự kết nối giữa cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, với các giá trị lịch sử truyền thống.

Điểm nhấn là ngày 23/11, tại khuôn viên cổng Nam Thành Nhà Hồ sẽ diễn ra triển lãm ảnh “Thành Nhà Hồ - Khoảnh khắc di sản”. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm ảnh nghệ thuật và ảnh tư liệu phản ánh vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan, đời sống cộng đồng gắn với di sản, được chia thành ba chủ đề: “Thành Nhà Hồ - Dấu ấn thời gian”, “Ánh sáng di sản” và “Nhịp sống bên di sản”.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban Quản lý kỳ vọng góp phần lan tỏa tình yêu di sản, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch văn hóa của Thanh Hóa, góp phần kích cầu du lịch địa phương vào dịp cuối năm.