Thông qua Chương trình MTQG, xã Thượng Quan đã hỗ trợ sản xuất giúp bà con ổn định cuộc sống.

Thượng Quan là một trong những đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, địa phương hiện có hơn 3.700 người, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao sinh sống tại 7 thôn, bản.

Công tác giảm nghèo đặt ra nhiều thách thức đối với cấp ủy, chính quyền địa phương khi tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Điển hình như tại thôn Nà Kéo, sau khi tiếp nhận thêm một số hộ từ thôn Sáo Sào và Nà Ngần, toàn thôn có 153 hộ, trong đó trên 80% là hộ nghèo. Trước thực trạng này, xã Thượng Quan xác định muốn giảm nghèo thực chất phải bắt đầu từ thay đổi tư duy sản xuất, xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại trong nhân dân.

Gia đình bà Hoàng Thị Liễu ở thôn Nà Kéo là một điển hình. Thay vì chăn nuôi nhỏ lẻ như trước, gia đình bà đã đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, trồng cỏ dự trữ thức ăn và tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc. Cùng với đó, gia đình tập trung gieo cấy lúa Khẩu Nua Lếch, trồng cây thuốc lá... Đến nay, thu nhập hằng năm đạt gần 300 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình bà ổn định hơn và chính thức thoát diện hộ cận nghèo.

Chia sẻ về sự đổi thay này, bà Hoàng Thị Liễu phấn khởi cho biết: Gia đình tôi được hỗ trợ nhiều từ các chương trình mục tiêu quốc gia, như hỗ trợ ngựa bạch sinh sản. Trước đây, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của thôn Nà Kéo, nay cuộc sống đã ổn định hơn nhiều.

Các mô hình HTX, tổ hợp tác trên địa bàn xã Thượng Quang tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương.

Ông Lý Trường Giang, Trưởng thôn Nà Kéo, cho biết: Cách đây khoảng 2-3 năm, đời sống kinh tế của người dân trong thôn còn nhiều vất vả. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền thông qua nhiều chương trình mục tiêu quốc gia cùng các chương trình, dự án, trong đó có hỗ trợ nuôi ngựa bạch sinh sản, người dân đã có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Hiện nay, tổng đàn ngựa của thôn gần 100 con, mang lại nguồn thu nhập cho bà con.

Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã Thượng Quan đạt 90,5%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều phấn đấu đạt 17,25%, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Nhờ các giải pháp đồng bộ, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2026 của xã ước đạt 1.971 tấn; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 247,3 tấn, vượt gần 24% kế hoạch; diện tích trồng rừng đạt 50,42ha. Giai đoạn 2026-2030, Thượng Quan đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản đạt 4%; đưa tổng sản lượng lương thực lên hơn 2.060 tấn và duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 70%.

Ông Phan Văn Tố, Chủ tịch UBND xã Thượng Quan, nhấn mạnh: Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai trên địa bàn qua nhiều giai đoạn, đặc biệt là giai đoạn 2021-2025, với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất mang lại hiệu quả, cải thiện thu nhập cho người dân. Trong giai đoạn này, xã Thượng Quan triển khai 14 dự án, chủ yếu về chăn nuôi, trong đó có những dự án rất hiệu quả...

Với sự đồng lòng của nhân dân và những giải pháp chủ động của chính quyền cơ sở, vùng đất khó Thượng Quan đang từng bước chuyển mình, phát huy nội lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.