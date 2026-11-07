Về nơi sóng vỗ

Tìm phía cuối dòng

Đâu Vu Gia đâu sông Tranh đâu dòng “sông mẹ”

Mỗi đoạn ngắn dài đâu phải riêng chung

Ta tìm về dải đất miền Trung

Chiếc đòn gánh quẩy hai đầu đất nước

Chạm vào ta luênh loang miền ký ức

Lửa đạn mưa bom đâu dập tắt giấc mơ

Gặp điệu Xàng xê trong khúc hát mẹ ru

Điệu Bả trạo dềnh dàng sông nước

Hò xứ Quảng chạm vào vùng ký ức

Rụng khúc sông sâu

Thơm vào giấc ngủ

Thai nghén cơn mơ lừng lựng chín chiều

Chạm vào tôi dáng mẹ liêu xiêu

Đường hầm cũ nhuốm màu đạn lửa

Đèn leo lét, tiếng gàu đêm nước khỏa

Trổ khúc mười thương máu đỏ da vàng

Thương đàn cá niên còn mãi lang thang

Dắt díu nhau lúc lũ tràn thổi bọt

Thương mái nhà chưa mưa đã dột

Mắt mẹ cười, buồn chảy ngược vào trong

Trần gian nắng hong vàng mà tim góc nào cũng ướt

Gió chuyển mùa lòng mẹ mãi rưng rưng

Con đi về phía tuổi thơ

Ghé qua miền quê chênh chao chiều mưa đổ

Bóng mẹ gầy dềnh dàng nơi sóng vỗ

Lấp bóng đêm thắp sáng nẻo con về.