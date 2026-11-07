Về nơi sóng vỗ
VHXQ - Cầm trên tay bóng thời gian Lang thang ngược tìm phía trước Ngày mẹ trở dạ đẻ đất đẻ nước Đất bạc lạc nước bời lời quằn quặn trổ sông
Tìm phía cuối dòng
Đâu Vu Gia đâu sông Tranh đâu dòng “sông mẹ”
Mỗi đoạn ngắn dài đâu phải riêng chung
Ta tìm về dải đất miền Trung
Chiếc đòn gánh quẩy hai đầu đất nước
Chạm vào ta luênh loang miền ký ức
Lửa đạn mưa bom đâu dập tắt giấc mơ
Gặp điệu Xàng xê trong khúc hát mẹ ru
Điệu Bả trạo dềnh dàng sông nước
Hò xứ Quảng chạm vào vùng ký ức
Rụng khúc sông sâu
Thơm vào giấc ngủ
Thai nghén cơn mơ lừng lựng chín chiều
Chạm vào tôi dáng mẹ liêu xiêu
Đường hầm cũ nhuốm màu đạn lửa
Đèn leo lét, tiếng gàu đêm nước khỏa
Trổ khúc mười thương máu đỏ da vàng
Thương đàn cá niên còn mãi lang thang
Dắt díu nhau lúc lũ tràn thổi bọt
Thương mái nhà chưa mưa đã dột
Mắt mẹ cười, buồn chảy ngược vào trong
Trần gian nắng hong vàng mà tim góc nào cũng ướt
Gió chuyển mùa lòng mẹ mãi rưng rưng
Con đi về phía tuổi thơ
Ghé qua miền quê chênh chao chiều mưa đổ
Bóng mẹ gầy dềnh dàng nơi sóng vỗ
Lấp bóng đêm thắp sáng nẻo con về.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ve-noi-song-vo-3357741.html