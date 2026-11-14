1.854 vận động viên tham gia giải chạy bộ và xe đạp địa hình xã Tri Tôn

Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. Cần Thơ Nguyễn Khánh Tùng; nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn cũ Cao Quang Liêm; lãnh đạo xã Tri Tôn và các xã lân cận đến dự.

Ban Tổ chức tặng Kỷ niệm chương cho đại biểu.

Giải chạy bộ và xe đạp địa hình mở rộng “Tri Tôn Cross Country 2026” diễn ra từ ngày 14-15/11, với sự tham gia của 1.854 vận động viên, tranh tài ở các nội dung: Chạy bộ 5 km, 12 km, 21 km, 45 km và xe đạp địa hình 35 km.

Trong khuôn khổ giải chạy còn diễn ra các hoạt động: trưng bày sản phẩm OCOP và các gian hàng bánh quê mang đậm hương vị quê nhà.

Sau lễ khai mạc Giải chạy bộ và xe đạp địa hình mở rộng “Tri Tôn Cross Country 2026” , UBND xã Tri Tôn tổ chức chương trình văn nghệ hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam 24 năm 2026, với chủ đề “Tự hào bản sắc”.

Chương trình lan tỏa tình yêu văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước; góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và cùng chung tay xây dựng quê hương Tri Tôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.