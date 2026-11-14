Không phải cao lương mỹ vị, món rau quen thuộc của người Việt lọt bảng xếp hạng quốc tế

Chuyên trang ẩm thực quốc tế TasteAtlas đã cập nhật danh sách 100 món ăn Việt Nam được người dùng đánh giá cao. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên các lượt chấm điểm của cộng đồng yêu thích ẩm thực, trong đó hệ thống có cơ chế sàng lọc nhằm hạn chế những đánh giá không hợp lệ.

Đáng chú ý, danh sách không chỉ có những đặc sản nổi tiếng với du khách quốc tế mà còn ghi nhận nhiều món ăn bình dị, gắn bó với đời sống thường ngày của người Việt.

Bánh mì heo quay dẫn đầu, phở bò và bún bò Nam Bộ góp mặt

Trong danh sách 100 món ăn Việt Nam ngon nhất của TasteAtlas, bánh mì heo quay đứng đầu bảng xếp hạng. Món ăn nổi bật với lớp vỏ bánh giòn, phần thịt heo quay đậm đà, kết hợp cùng dưa leo, đồ chua, rau thơm và các loại nước sốt.

Xếp tiếp theo là phở bò, món ăn được xem như một trong những biểu tượng của ẩm thực Việt Nam. Sức hấp dẫn của phở đến từ nước dùng ninh từ xương bò cùng các loại gia vị như quế, hồi, thảo quả, kết hợp với bánh phở mềm và thịt bò.

Bún bò Nam Bộ cũng có mặt trong nhóm dẫn đầu. Khác với những món bún nước, món ăn này kết hợp bún tươi, thịt bò xào, rau sống, giá đỗ, lạc rang và nước mắm chua ngọt, tạo nên hương vị hài hòa.

Những vị trí tiếp theo trong nhóm 10 món được giới thiệu gồm mì Quảng, bún chả, bò kho và bún bò Huế. Đây đều là những món ăn quen thuộc, mang nét đặc trưng của các vùng miền Việt Nam.

Rau muống xào tỏi bất ngờ xuất hiện trong nhóm 10 món ngon

Một trong những cái tên gây chú ý nhất là rau muống xào tỏi. Không cầu kỳ trong cách chế biến hay đòi hỏi nguyên liệu đắt đỏ, món ăn này vẫn được đánh giá cao và xuất hiện cùng những đặc sản nổi tiếng trong bảng xếp hạng.

Rau muống xào tỏi thường chỉ cần rau muống tươi, tỏi và một số gia vị thông dụng. Rau được đảo nhanh trên lửa lớn để giữ màu xanh và độ giòn, trong khi tỏi tạo nên mùi thơm đặc trưng. Món ăn có thể dùng cùng cơm trắng, thịt kho, cá kho hoặc nhiều món mặn khác trong bữa cơm gia đình.

Chính sự đơn giản, dễ chế biến và hương vị quen thuộc khiến rau muống xào tỏi trở thành món ăn phổ biến ở cả gia đình lẫn các quán ăn, nhà hàng. Việc món rau bình dân này góp mặt trong bảng xếp hạng của TasteAtlas cho thấy những món ăn đời thường cũng có sức hấp dẫn riêng đối với thực khách.

Bên cạnh rau muống xào tỏi, nhóm 10 món ăn được giới thiệu còn có bò lúc lắc và chạo tôm. Ngoài ra, danh sách 100 món ngon Việt Nam cũng ghi nhận nhiều cái tên quen thuộc như bánh xèo, bún riêu, cơm tấm, bánh cuốn, bánh tét, hủ tíu, cháo lòng và chả cá Lã Vọng.

Bảng xếp hạng của TasteAtlas phản ánh mức độ yêu thích và đánh giá của người dùng trên nền tảng tại thời điểm cập nhật, không phải kết luận tuyệt đối về chất lượng của các món ăn.