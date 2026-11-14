Quảng Ngãi khẩn trương chuẩn bị cho ngày hội văn hóa lớn

Nghệ nhân ưu tú A Huynh tỉ mỉ chế tác đàn T'rưng, chuẩn bị cho Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

Rộn ràng chuẩn bị, lan tỏa sắc màu văn hóa truyền thống

Những ngày này, Làng Chốt, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi rộn ràng không khí chuẩn bị cho ngày hội văn hóa. Trong những ngôi nhà sàn nép mình bên triền đồi, nghệ nhân ưu tú A Huynh tất bật chế tác, chỉnh sửa đàn T'rưng, cùng cộng đồng chuẩn bị những tiết mục mang đậm bản sắc Gia Rai.

Niềm háo hức, phấn khởi đang lan tỏa khắp làng, khi người dân cùng hướng về ngày hội lớn, mong muốn giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.

Theo nghệ nhân ưu tú A Huynh, chế tác đàn T'rưng đòi hỏi người làm phải có khả năng cảm âm, đôi tay khéo léo và sự kiên trì. Khi những người biết chế tác, sử dụng nhạc cụ truyền thống ngày càng ít, việc gìn giữ nghề và trao truyền kỹ năng cho thế hệ trẻ trở thành điều cấp thiết.

Nghệ nhân ưu tú A Huynh rất phấn khởi khi được góp sức chuẩn bị các nhạc cụ truyền thống hướng về Ngày Văn hóa

Không dừng lại ở việc tự chế tác nhạc cụ, thời gian qua, nghệ nhân ưu tú A Huynh còn tập hợp thanh thiếu niên trong làng để truyền dạy diễn xướng cồng chiêng, hướng dẫn chế tác một số nhạc cụ dân tộc...

Những buổi tập luyện tại cộng đồng góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với lớp trẻ, để di sản không chỉ được nhắc nhớ mà còn hiện hữu trong đời sống.

Nghệ nhân ưu tú A Huynh cho biết: “Tôi rất phấn khởi khi được góp sức chuẩn bị các nhạc cụ truyền thống hướng về Ngày Văn hóa. Đây là dịp để đồng bào Gia Rai giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và tình yêu di sản trong thế hệ trẻ.

Tôi mong muốn qua ngày hội, tiếng đàn, tiếng cồng chiêng tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và ngân vang trong đời sống cộng đồng”.

Mỗi người một việc, bà con cùng nhau hoàn thiện các phần việc

Từ ngày 1 – 24.11.2026, Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi được triển khai với nhiều hoạt động tại cấp tỉnh, cấp xã và cộng đồng dân cư. Cao điểm diễn ra từ ngày 18 – 24.11, kết nối các hoạt động giao lưu, trình diễn di sản với không gian ẩm thực, nghề thủ công, sản phẩm OCOP và trải nghiệm văn hóa, du lịch.

Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 là dịp đưa chủ trương phát triển văn hóa vào đời sống bằng những hoạt động cụ thể, gần gũi với người dân; qua đó khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng con người, gìn giữ bản sắc và củng cố sự gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.

Người dân cùng nhau chuẩn bị để trang trí cây nêu truyền thống

Theo ông Hoàng, trong không gian phát triển của tỉnh sau sắp xếp, sự giao lưu giữa văn hóa miền núi, đồng bằng và biển đảo có ý nghĩa thiết thực. Thông qua việc cùng thực hành, giới thiệu và chia sẻ những giá trị văn hóa của mình, các cộng đồng có thêm cơ hội hiểu biết, tôn trọng và gắn kết với nhau, cùng xây dựng quê hương Quảng Ngãi.

Những sắc màu trang trí được người dân chuẩn bị chu đáo

Gắn kết cộng đồng, đưa di sản vào đời sống

Một trong những điểm nhấn của Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là gắn bảo tồn di sản với quyền lợi thiết thực của người dân. Thông qua các hoạt động giới thiệu, trình diễn, trải nghiệm, cộng đồng có cơ hội quảng bá sản phẩm, cung cấp dịch vụ và được ghi nhận công sức truyền dạy.

Trang trí, tạo không gian check-in tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tại xã Mộ Đức, các hoạt động hưởng ứng tuần văn hóa gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức với nhiều nội dung văn hóa, nghệ thuật.

Trong đó, phiên chợ quê dự kiến quy tụ các gian hàng OCOP, ẩm thực địa phương và trò chơi dân gian, tạo không gian giao lưu, quảng bá sản phẩm và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Ông Võ Hoài Linh, Trưởng Phòng VH – XH xã Mộ Đức cho biết, mô hình phiên chợ quê tại Mộ Đức được định hướng duy trì mỗi tháng một lần, qua đó từng bước hình thành không gian sinh hoạt văn hóa thường xuyên, gắn kết các chủ thể OCOP với cộng đồng dân cư.

Công tác chuẩn bị các gian hàng ẩm thực, sản phẩm địa phương được triển khai khẩn trương, chu đáo

Các hoạt động diễn ra tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nơi trưng bày hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng. Việc kết hợp không gian văn hóa với địa điểm mang ý nghĩa lịch sử góp phần đưa giá trị di sản, truyền thống cách mạng đến gần hơn với người dân và du khách.

Người dân làm đẹp cảnh quan và tạo điểm nhấn phục vụ người dân, du khách

Trong chuỗi hoạt động năm nay, Quảng Ngãi tổ chức nhiều chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa truyền thống như đàn nước Ca Dong, rèn Tơ Đrá, bánh lá đót, gốm Mỹ Thiện, bánh thuẫn, rượu cần Hrê, mạch nha và nghề nước mắm.

Tại khu vực phía Tây tỉnh, các hoạt động liên hoan cồng chiêng, xoang, nghệ thuật truyền thống, trình diễn trang phục, triển lãm thổ cẩm và không gian văn hóa ẩm thực tạo điều kiện để các cộng đồng giới thiệu bản sắc, giao lưu và chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc.

Từ nghệ nhân đến thanh thiếu niên, người dân đều tích cực tham gia chuẩn bị, góp sức làm nên ngày hội văn hóa giàu bản sắc

Đặc biệt, liên hoan cồng chiêng, trang phục truyền thống dành cho thanh thiếu niên, học sinh tại Nhà rông Kon Klor và lễ hội đường phố, thời trang thực cảnh là những hoạt động mở rộng không gian thực hành di sản cho thế hệ trẻ.

Từ sự chung tay chuẩn bị của mỗi người dân, Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là ngày hội tôn vinh bản sắc mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ di sản.

Qua đó, văn hóa tiếp tục được nuôi dưỡng, trao truyền và lan tỏa, trở thành nguồn lực tinh thần trong hành trình xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển.