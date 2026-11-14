Sôi nổi liên hoan các mô hình sáng kiến về phát huy tập tục, văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 14-11, tại phường Đông Hải, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Liên hoan các mô hình sáng kiến tiêu biểu trong truyền thông với chủ đề “Phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)” năm 2026. Đây là hoạt động triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Hiệp mở đầu phần thi chào hỏi tại liên hoan.

Tham gia liên hoan có 14 đội đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã: Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Khánh Sơn, Suối Dầu, Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Cam Hiệp, Công Hải, Anh Dũng, Bác Ái Tây, Bác Ái Đông.

Các đội tranh tài qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và tiểu phẩm. Trong đó, phần thi chào hỏi được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa thông qua hò, vè, hát dân ca, kể chuyện, tiểu phẩm ngắn nhằm giới thiệu về đội thi, nét đặc trưng văn hóa và những tập tục tốt đẹp của đồng bào DTTS tại địa phương.

Ở phần thi kiến thức, các đội trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; bảo tồn di sản văn hóa; Luật Hôn nhân và Gia đình; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bài trừ hủ tục lạc hậu...

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bác Ái Đông giới thiệu về những nét đặc trưng, phong tục tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Ở phần thi tiểu phẩm, các đội đã mang đến nhiều thông điệp thiết thực thông qua hình thức sân khấu hóa sinh động, sáng tạo, tập trung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bác Ái Tây; trao 1 giải nhì, 2 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các đội còn lại.

Liên hoan là dịp để hội viên, phụ nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình, sáng kiến hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng thực hiện bình đẳng giới. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS; từng bước đẩy lùi các tập tục lạc hậu, xây dựng cộng đồng văn minh, tiến bộ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại liên hoan:

Phần thi chào hỏi của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bác Ái Tây về thông điệp của Dự án 8.

Các đội đã mang đến liên hoan nhiều thông điệp ý nghĩa.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Công Hải giới thiệu về các hoạt động nổi bật.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Khánh Vĩnh giới thiệu nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Vĩnh giới thiệu về nét đặc trưng của các dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn xã.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Khánh Sơn truyền tải thông điệp về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Liên hoan là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Các đội thi tìm hiểu kiến thức.

Khán giả cổ vũ cho các đội thi.

Thông điệp về phòng, chống tảo hôn được tuyên truyền qua tiểu phẩm "Tương lai của chúng ta".

Thông qua tiểu phẩm, các đội thi gửi gắm thông điệp giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiểu phẩm "Từ chuyện nhỏ đến thay đổi lớn" do đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Khánh Vĩnh trình diễn.

Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội đã mang đến liên hoan nhiều tiết mục ý nghĩa về phòng, chống bạo lực gia đình.

Các thông điệp về bình đẳng giới, phòng, chống tảo hôn được khéo léo lồng vào các nội dung tuyên truyền.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải tại liên hoan.