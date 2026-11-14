Xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch Halal uy tín của Việt Nam và khu vực

Thành phố Nha Trang nhìn từ trên cao. (Nguồn: Shutterstock)

Xây dựng môi trường du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo

Tại Hội nghị Halal Việt Nam với chủ đề “Việt Nam - Điểm hẹn mới của du lịch Halal” diễn ra hồi tháng 7/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho hay, tỉnh Khánh Hòa đang định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, đồng thời xác định thị trường khách Hồi giáo là một trong những thị trường giàu tiềm năng.

Với hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, mạng lưới hàng không thuận lợi và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, Khánh Hòa đang từng bước xây dựng môi trường du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo thông qua phát triển hệ thống khách sạn, nhà hàng, sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn Halal.

Tỉnh sở hữu nhiều sản vật đặc trưng có tiềm năng tiếp cận thị trường Halal như: Yến sào - “vàng trắng của biển Đông”; trầm hương - biểu tượng văn hóa tâm linh; rong nho biển - “rau xanh của biển cả”; cùng các nông sản như nho, táo xanh, nha đam, măng tây xanh, xáo tam phân được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ISO, HACCP và Halal…Ngoài ra, còn có các sản phẩm dê, cừu đang định hướng phát triển thành sản phẩm Halal.

Đoàn khách nước ngoài tham quan quy trình xử lý rong nho tại một doanh nghiệp ở Khánh Hoà. (Nguồn: Báo Khánh Hoà)

Với những tiềm năng, lợi thế nêu trên, ông Nguyễn Long Biên cho rằng, Khánh Hòa sẽ là điểm đến lý tưởng, an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách Hồi giáo.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, tỉnh sẽ tiếp tục lồng ghép phát triển du lịch Halal vào chiến lược phát triển du lịch của tỉnh; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của du khách Hồi giáo; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm.

Song song với đó là mở rộng hợp tác với các tổ chức chứng nhận, doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch Halal uy tín của Việt Nam và khu vực.

Trong khi đó, ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa nhận định: “Giá trị lớn nhất của Halal không chỉ nằm ở việc mở rộng thị trường, mà còn ở quá trình nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, dịch vụ và quản trị theo thông lệ quốc tế, từ đó nâng chuẩn chất lượng phát triển toàn diện cho địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm hẹn mới của du khách Hồi giáo, Khánh Hòa đang tập trung tháo gỡ những “nút thắt” về dịch vụ biệt lập và hạ tầng chuyên biệt”.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang tích cực khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, chuyển đổi công năng hệ thống nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn Halal. Bên cạnh đó, việc bố trí các khu vực cầu nguyện (prayer room) tiện nghi tại Sân bay quốc tế Cam Ranh, các cơ sở lưu trú và các điểm tham quan công cộng đang được khẩn trương triển khai nhằm tạo tâm lý thoải mái, tôn trọng tôn giáo đối với du khách…

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang tích cực khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, chuyển đổi công năng hệ thống nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn Halal. (Nguồn: VnEconomy)

Từng bước hình thành thị trường du lịch Halal

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch phát triển du lịch Halal trên địa bàn tỉnh, nhằm triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch Halal tại Khánh Hòa, đồng thời gắn với Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và Đề án phát triển sản phẩm dê, cừu thành sản phẩm Halal đến năm 2030.

Theo kế hoạch, Khánh Hòa sẽ khai thác lợi thế về tài nguyên du lịch, hạ tầng, hệ thống lưu trú và dịch vụ để từng bước hình thành chuỗi cung ứng du lịch Halal đồng bộ, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách Hồi giáo.

Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa tập trung rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch và doanh nghiệp lữ hành đối với thị trường khách Hồi giáo. Đây được xem là bước chuẩn bị để xác định năng lực hiện có và những khoảng trống cần đầu tư, cải thiện.

Khánh Hoà từng bước hình thành chuỗi cung ứng du lịch Halal đồng bộ, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách Hồi giáo. (Nguồn: VTV)

Giai đoạn 2028-2030, Khánh Hòa triển khai các mô hình dịch vụ thân thiện với khách Hồi giáo, phấn đấu có 3 khách sạn đạt chuẩn thân thiện, 5 nhà hàng đạt chuẩn ẩm thực Halal và 3 tuyến tour mẫu.

Khánh Hòa cũng đặt yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ phục vụ. Hằng năm, một lớp tập huấn về văn hóa, phong tục, tín ngưỡng, nhu cầu và kỹ năng phục vụ khách Hồi giáo sẽ được tổ chức cho người lao động trong ngành du lịch, đồng thời chú trọng đào tạo ngoại ngữ hiếm.

Về sản phẩm, Khánh Hòa ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm có lợi thế như nghỉ dưỡng biển, đảo, du lịch gia đình, chăm sóc sức khỏe và MICE, kết hợp trải nghiệm làng nghề yến sào, trầm hương, tìm hiểu văn hóa Chăm, Raglai. Các cơ sở dịch vụ được khuyến khích phát triển thực đơn Halal, bố trí không gian cầu nguyện trên cơ sở tự nguyện và từng bước áp dụng các tiêu chuẩn, chứng nhận phù hợp. Các sản phẩm OCOP cũng được định hướng hỗ trợ tiếp cận thị trường Halal, qua đó mở rộng không gian tiêu thụ cho sản phẩm địa phương.

Một trong những trọng tâm của kế hoạch là xúc tiến và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Khánh Hòa sẽ ứng dụng chuyển đổi số, lồng ghép nội dung du lịch Halal trong các chương trình xúc tiến của tỉnh và triển khai điểm quét mã QR tại sân bay Cam Ranh.

Nho “ba màu” ở Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Ngọc)

Đồng thời định hướng mở rộng đường bay đến Malaysia, Indonesia, Ấn Độ và Trung Đông, đồng thời thành lập Liên minh Du lịch Halal nhằm kết nối doanh nghiệp lữ hành, hàng không, khách sạn và các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Song song với phát triển thị trường, tỉnh Khánh Hoà tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở ăn uống, khu phố ẩm thực, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách và xử lý các hành vi chèo kéo, trộm cắp, lừa đảo trực tuyến như đặt phòng giả, tour giả.

Với lộ trình chia thành hai giai đoạn, các mục tiêu về cơ sở lưu trú, ẩm thực, tour mẫu và nhân lực, Khánh Hòa đang chuyển từ việc nhận diện tiềm năng sang xây dựng những điều kiện cụ thể để hình thành thị trường du lịch Halal. Đây cũng là hướng mở rộng cơ cấu thị trường, đa dạng hóa nguồn khách quốc tế và nâng cao khả năng cạnh tranh của điểm đến trong giai đoạn mới.