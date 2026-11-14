Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nhân Cơ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út (bên phải) dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con bon Bu N’doh

Bon Bu N’doh là một cộng đồng dân cư giàu truyền thống, hiện là mái nhà chung của 220 hộ gia đình với 1.050 nhân khẩu, trong đó phần lớn là bà con dân tộc M’nông.

Trong năm qua, nhân dân Bon Bu N’doh luôn cần cù, sáng tạo, đoàn kết đồng lòng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của bà con bon Bu N’doh không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Văn nghệ đặc sắc chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư bon Bu N’doh

Đặc biệt, bà con M’nông luôn gìn giữ, phát huy các bản sắc văn hóa của dân tộc mình; đồng thời thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, xây dựng Bon Bu N’doh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bà con Nhân dân bon Bu N’doh phấn khởi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út nhấn mạnh Lâm Đồng là địa phương có bản sắc văn hóa phong phú, nơi hội tụ của nhiều cộng đồng dân tộc với những phong tục, tập quán, tiếng nói, lễ hội và tri thức dân gian đặc sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út phấn khởi trước không khí tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư Bu N’doh

Đây là tài sản quý báu cần được trân trọng, gìn giữ và phát huy. Việc bảo tồn văn hóa không chỉ thể hiện qua việc gìn giữ lễ hội, trang phục hay làn điệu dân ca mà còn được vun đắp từ cách ứng xử nghĩa tình, tình yêu thương gia đình và trách nhiệm với cộng đồng.

Chứng kiến không khí rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh rất phấn khởi trước những kết quả nổi bật mà bà con bon Bu N’doh đã đạt được trong năm 2026; đồng chí mong muốn cán bộ, Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đồng thời chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng nếp sống văn minh.

Đồng chí Phan Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út đã tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của bon Bu N’doh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út (bìa trái hàng đầu) dự trận chung kết bóng chuyền trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết

Trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Tuần Văn hóa Việt Nam năm 2026 đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động thể thao tại Ngày hội Đại đoàn kết