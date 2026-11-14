Sáng 14/11, NSND Tự Long nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch. Lễ trao bằng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 55 năm thành lập Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch - nơi anh bảo vệ luận án.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi nhiều lời chúc mừng tới nam nghệ sĩ.

NSND Tự Long nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 53.

Trước đó, vào ngày 29/11/2025, NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội”. Hội đồng đánh giá luận án do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch, làm Chủ tịch. Buổi bảo vệ có sự tham dự của gia đình và đồng nghiệp thân thiết của nam nghệ sĩ, trong đó có NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Sau khi Tự Long bảo vệ thành công luận án, bà xã Minh Nguyệt gửi lời chúc mừng chồng. Cô bày tỏ niềm tự hào khi Nhà hát Chèo Quân đội có tiến sĩ đầu tiên, đồng thời đánh giá đề tài nghiên cứu của chồng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tri ân đối với nghệ thuật chèo của những người lính.

Bản thân nam nghệ sĩ cũng từng chia sẻ niềm hạnh phúc khi đạt được học vị mới, xem đây là động lực để tiếp tục phát triển bản thân và có thêm những đóng góp cho nghệ thuật truyền thống.

NSND Tự Long có nhiều đóng góp cho văn hoá, văn nghệ.

NSND Tự Long sinh năm 1973 trong gia đình truyền thống nghệ thuật. Bố anh là NSƯT Vũ Tự Lẫm (nghệ danh Hai Lẫm) và mẹ là Nguyễn Thị Phức (nghệ danh Minh Phức). Bố anh từng đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh trong những ngày đầu mới thành lập.

Năm 1999, Tự Long đầu quân cho đoàn chèo Tổng cục Hậu cần sau là Nhà hát chèo Quân đội. Với những cống hiến cho nghệ thuật, Tự Long được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2012 và danh hiệu NSND vào năm 2015. Đến năm 2020, anh được phong quân hàm Đại tá.

Năm 2014, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, năm 2020 được thăng quân hàm Đại tá và cuối năm 2024 được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Dưới sự dẫn dắt của anh, Nhà hát Chèo Quân đội liên tục gặt hái thành tích vang dội.

Không chỉ thành công với sân khấu truyền thống, NSND Tự Long còn được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần từ năm 2000, kết hợp ăn ý với NSND Xuân Bắc. Bộ đôi nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ, trở thành gương mặt quen thuộc của làng hài miền Bắc.

Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân, với nhiều vai Táo được khán giả yêu thích như Táo Mạng, Táo Môi trường hay Táo Xã hội. Điểm đặc biệt trong các vai diễn của Tự Long là sự kết hợp giữa duyên hài và khả năng hát chèo, tạo nên màu sắc riêng hiếm có.

Năm 2024, Tự Long tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cũng gây chú ý trên mạng xã hội. Dù là nghệ sĩ lớn tuổi nhất chương trình, NSND Tự Long vẫn tạo dấu ấn bằng những tiết mục đậm chất dân gian, nhận được sự nể trọng từ đồng nghiệp và khán giả. Sau chương trình, anh sở hữu lượng fan đông đảo cùng nhiều giải thưởng danh giá.