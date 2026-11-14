Trung đoàn Pháo binh 4 lan tỏa văn hóa, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị. Với cách bài trí khoa học, đẹp mắt, các sản phẩm rau xanh, củ, quả và thực phẩm do cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tăng gia, chăn nuôi được giới thiệu, giao lưu với đông đảo nhân dân và khách tham quan. Qua đó, không chỉ thể hiện kết quả tăng gia sản xuất, tinh thần tự lực, tự cường của đơn vị mà còn góp phần chia sẻ thành quả lao động, tăng cường sự gắn kết với nhân dân địa phương.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tăng gia sản xuất của Trung đoàn Pháo binh 4.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 4 tích cực tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ; thưởng thức và giới thiệu các món ăn truyền thống tại lễ hội ẩm thực; hào hứng tranh tài ở các môn thể thao và trò chơi dân gian. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút sự tham gia, cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân.

Đội kéo co của Trung đoàn Pháo binh 4 thi đấu và giao lưu tại địa phương.

Thượng tá Hồ Ngọc Sang, Phó chính ủy Trung đoàn Pháo binh 4 chia sẻ: “Tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ, chiến sĩ đơn vị giao lưu, tìm hiểu những nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân địa phương; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó quân dân. Thông qua các hoạt động thiết thực, Trung đoàn mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc”.