Loại cây mọc thành bụi ở nông thôn nay thành đặc sản lạ miệng, giá 55.000 đồng/kg vẫn được săn tìm

Từ cây mọc bờ rào thành loại rau đặc sản được săn tìm

Cúc tần có tên khoa học là Pluchea indica, thuộc họ Cúc, còn được gọi là từ bi hoặc đại ngải. Đây là loại cây quen thuộc tại nhiều vùng quê Bắc Bộ, thường được trồng quanh vườn, ven ao hồ hoặc dọc hàng rào để tạo bóng xanh, chắn gió. Cây mọc thành bụi, phân nhiều nhánh, có thể cao từ 1-2m, lá hình thuôn dài, mép có răng cưa nhỏ và tỏa mùi thơm khi vò nhẹ.

Trước đây, cúc tần chủ yếu được trồng làm hàng rào hoặc để mọc tự nhiên, ít được chú ý về giá trị kinh tế. Tuy nhiên, những năm gần đây, lá và ngọn non của loại cây này được một số người tìm mua như một thứ rau quê có hương vị đặc biệt, khác với những loại rau phổ biến trên thị trường.

Điểm hấp dẫn của rau cúc tần nằm ở vị hơi đắng, chát nhẹ lúc mới ăn nhưng để lại hậu ngọt dịu. Lá có mùi thơm gần giống ngải cứu nhưng nhẹ hơn, phù hợp để kết hợp với nhiều nguyên liệu trong bữa cơm gia đình.

Từ loại cây thường mọc xanh um bên bờ rào, cúc tần hiện được rao bán tại một số chợ quê và chợ mạng với giá khoảng 40.000-55.000 đồng/kg. Phần được sử dụng chủ yếu là lá non, lá bánh tẻ và ngọn mới nhú. Người bán thường phải lựa chọn, loại bỏ cành già và sơ chế trước khi đóng gói, trong khi nguồn cung chủ yếu đến từ các vườn hộ gia đình hoặc người trồng nhỏ lẻ.

Dễ trồng, có thể thu hoạch sau khoảng 5-6 tháng

Không chỉ có hương vị lạ miệng, rau cúc tần còn được yêu thích bởi khả năng chế biến đa dạng. Lá có thể luộc, nấu canh với tôm hoặc thịt băm, xào cùng trứng, thịt bò, lòng gà hay lòng lợn. Tại một số địa phương miền Bắc, cúc tần còn được dùng để kho cá cùng riềng, gừng và gia vị, giúp món ăn có mùi thơm đặc trưng và giảm vị tanh.

Ngoài những cách chế biến quen thuộc, lá cúc tần còn có thể làm nộm trộn lạc rang, rau trộn mè hoặc kết hợp trong các món hấp, hầm. Khi làm nộm, lá non thường được chần sơ để giảm vị đắng rồi trộn cùng gia vị, tạo thành món ăn thanh nhẹ, lạ miệng.

Cúc tần có sức sống khỏe, thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm và không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc phức tạp. Người trồng có thể nhân giống bằng cách chọn cành bánh tẻ khỏe mạnh, cắt thành đoạn rồi giâm xuống đất ẩm. Sau khi bén rễ, cây phát triển thành bụi, phân nhiều nhánh và liên tục ra chồi mới.

Cây có thể cho thu hoạch lứa đầu sau khoảng 5-6 tháng trồng. Việc thường xuyên bấm ngọn, cắt tỉa còn giúp cây phát triển thêm nhiều chồi, tạo nguồn rau cho những lần thu hoạch tiếp theo.

Nhờ dễ trồng và không cần diện tích lớn, một số gia đình ở thành phố cũng tận dụng chậu cây, thùng xốp hoặc khoảng ban công có nắng để trồng cúc tần. Vừa tạo mảng xanh cho không gian sống, loại cây từng mọc phổ biến bên hàng rào làng quê còn mang đến nguồn rau có hương vị riêng cho bữa cơm gia đình.