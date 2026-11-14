'Thám tử Kiên' trở lại miền núi đá Tú Làn

Trên lối vào thung lũng Tú Làn có một con dốc mang cái tên rất gợi hình: Lồm Cồm. Vượt hết dốc đá, người đi bộ mới nhìn thấy khoảng thung mở ra sau rặng núi, một dòng thác đổ ngay cạnh cửa hang. Ở làng Tân Hóa, cũng những ngọn núi đá vôi ấy lại làm nền cho một cảnh khác. Buổi sớm, mây còn vắt ngang đỉnh đá, trong khi dưới chân núi đã thấy rõ những nếp nhà, ruộng đồng và lối nhỏ qua nương ngô.

Một góc làng quê trong phim "Người bất tử" của đạo diễn Victor Vũ

Khán giả từng xem "Người bất tử" có thể nhớ đến Tú Làn qua những cảnh quay trong hang. Đến phần phim mới về "Thám tử Kiên", hai cái tên dễ gợi tò mò lại là cây đa cổ và suối Cạn. Giữa một miền nổi tiếng với những chuyến vượt núi, bơi hang, đoàn phim đã chọn cả những nơi mà để tìm đúng chỗ, có khi khách phải dừng xe hỏi người làng.

“Tôi biết Tú Làn qua ảnh chụp trong hang. Còn cây đa ấy thì muốn nhờ bà con chỉ tận nơi. Tôi muốn có một tấm ảnh ở đấy, để lúc xem phim thử đoán xem người quay đứng ở phía nào”, một du khách chia sẻ.

Bãi đá mọc gần Hồ Yên Phú từng là bối cánh trong phim "Người bất tử" của đạo diễn Victor Vũ

Một tấm ảnh chụp ở gốc đa có thể dẫn khách về làng. Còn để họ ở lại, Tân Hóa có sẵn những điều riêng của vùng đất này. Khách có thể đạp xe qua cánh đồng ngô, ăn bữa tối cùng một gia đình người Nguồn rồi nghỉ đêm trong căn nhà phao. Vốn được dựng để người dân có chỗ ở khi nước lũ dâng, những căn nhà ấy nay đón cả người phương xa đến ngủ lại giữa thung lũng.

Khi địa danh được giới thiệu cùng bộ phim, người ở xa biết thêm cái tên suối Cạn để hỏi đường, biết ở Kim Phú có một cây đa từng được chọn làm bối cảnh. Điều đáng giữ cho một chuyến thăm sau này còn là ký ức của người có mặt hôm quay: đoàn đi vào bằng lối nào, đứng ở đâu để lấy được cả dáng cây. Những chi tiết như thế chỉ người ở lại mới có thể kể cho khách nghe.

Hồ Yên Phú và hệ thống Hang động Tú Làn từng được lựa chọn bối cảnh trong bộ phim bom tấn năm 2017 mang tên "Kong: Đảo đầu lâu" (Kong: Skull Island) của đạo diễn Hollywood Jordan Vogt-Roberts

Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú (Quảng Trị) chia sẻ: Chúng tôi cảm ơn đạo diễn Victor Vũ và đoàn phim đã trở lại Tú Làn. Từ "Người bất tử" đến "Thám tử Kiên", mỗi bộ phim đều để lại ở Kim Phú những bối cảnh mà khán giả có thể tìm về. Tân Hóa đã có các tour khám phá hang động, bà con cũng đã quen dẫn khách, đón khách ăn nghỉ tại nhà.

Sau khi phim ra rạp, chúng tôi mong cùng bà con và các đơn vị lữ hành xây dựng tour tham quan phim trường trên cơ sở những chuyến đi sẵn có. Khách có thể dành một buổi ghé cây đa cổ, ra suối Cạn, nghe người từng đi cùng đoàn kể chuyện buổi quay rồi về làng dùng bữa. Như vậy, bà con có thêm việc làm mà vẫn giữ được cảnh sắc đã khiến đoàn phim chọn nơi này... ông Hoàn Tự Quốc Hùng tâm sự.

Nhiều địa điểm tại xã Kim Phú đã được các đạo diễn lựa chọn làm phim nổi tiếng. Phim trường này hiện nay đang được xã Kim Phú nghiên cứu và kêu gọi đầu tư để tạo nên những điểm, những tour tham quan phục vụ du khách trong thời gian tới

"Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" công bố teaser đầu tiên ngày 12.11.2026, dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 6.2.2027 (Mùng 1 Tết Đinh Mùi). Ngoài Kim Phú, đoàn còn ghi hình tại hang Chỉ Huy ở xã Thượng Trạch, lối vào tại Km12 đường 20 Quyết Thắng.