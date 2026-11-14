Hơn 11.000 vận động viên tham gia Giải chạy Trang An Marathon 2026 Powered by Phở Đệ Nhất

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Giải chạy Trang An Marathon 2026 Powered by Phở Đệ Nhất.

Trang An Marathon 2026 có sự tham gia của hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế, xác lập dấu mốc mới về quy mô trong lịch sử giải đấu. Giải thi đấu nhiều nội dung gồm 4 cự ly: 5km, 10km, 2km và 42km.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Giải.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Vũ Media tặng hoa các đơn vị đồng hành cùng Giải chạy.

Việc tổ chức giải chạy gắn với không gian di sản Tràng An tạo nên sự kết nối ý nghĩa giữa thể thao với văn hóa và du lịch. Mỗi cung đường là một hành trình khám phá; mỗi vận động viên không chỉ là người tham gia giải đấu mà còn là một đại sứ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Ninh Bình thân thiện, mến khách, giàu truyền thống văn hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ban Tổ chức tin tưởng với quy mô kỷ lục và sự chuẩn bị chu đáo, Trang An Marathon 2026 Powered by Phở Đệ Nhất sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, truyền cảm hứng về lối sống tích cực và đưa hình ảnh Ninh Bình - vùng đất di sản giàu truyền thống, thân thiện và năng động đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thông qua sự kiện này, những giá trị đặc sắc của vùng đất di sản được lan tỏa rộng rãi hơn; cơ hội thu hút du khách, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao và phát triển các dịch vụ du lịch được mở rộng. Qua đó, Trang An Marathon không chỉ mang ý nghĩa của một sự kiện thể thao mà còn góp phần thiết thực vào quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Ngày mai (15/11), các vận động viên sẽ chính thức tranh tài, khởi đầu từ Cố đô Hoa Lư, tiếp đến là các cung đường mở ra hành trình khám phá vẻ đẹp của Di sản kép Tràng An.