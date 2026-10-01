Vành đai 2 TP.HCM nguy cơ lùi tiến độ

Liên quan đến dự án Vành đai 2, ngày 1/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, tiến độ thi công Vành đai 2, gồm đoạn 1 và đoạn 2 hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Dù vậy, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến tiến độ dự án. Mặt bằng được bàn giao theo từng phân khúc, không liên tục, gây khó khăn cho các nhà thầu trong việc tổ chức thi công đồng bộ.

Ban Giao thông cảnh báo, trường hợp tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng tiếp tục kéo dài sang năm 2027, thời gian hoàn thành dự án có thể phải lùi sang năm 2028.

Vành đai 2 TP.HCM có nguy cơ lùi tiến độ.

Từ nay đến cuối năm 2026, Ban Giao thông sẽ tập trung nguồn lực thi công các hạng mục, nút giao trọng điểm, trong đó có nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng, nhằm bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ vào năm 2027.

Tại công trường, các nhà thầu đã tập kết đầy đủ xe máy, thiết bị cùng hàng chục nhân sự. Các đơn vị đang tổ chức 6 mũi thi công, làm việc 2 ca/ngày. Một số hạng mục như cọc khoan nhồi, đổ bê tông, khoan cọc đất gia cố xi măng được triển khai 3 ca/ngày.

Đối với các vị trí chưa được bàn giao mặt bằng, Ban Giao thông đang đôn đốc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Thành phố và các địa phương khẩn trương hoàn tất việc bàn giao phần mặt bằng còn lại trong quý IV/2026.

Ban Giao thông cũng thường xuyên báo cáo UBND TP.HCM để kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu tổ chức thi công.

Theo Ban Giao thông, đến nay công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ) đạt khoảng 84%.

Cụ thể, Vành đai 2 đoạn 1 đã bàn giao 727/888 trường hợp; đoạn 2 bàn giao 244/262 trường hợp. Dù tỷ lệ bàn giao đạt mức khá cao, tình trạng mặt bằng “da beo”, không liên tục vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công, nhất là tại những vị trí có tính chất quyết định đến tiến độ hoàn thành toàn dự án.

Dự án Vành đai 2 TP.HCM đang được triển khai với mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Để tháo gỡ vấn đề này, Ban Giao thông cho biết, thường xuyên đăng ký làm việc với địa phương và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố hàng tuần để cập nhật tiến độ, xác định những vị trí cần ưu tiên bàn giao.

Hàng tháng, ban cũng có văn bản báo cáo, kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Trong đó, các đơn vị đề xuất bàn giao phần mặt bằng còn lại theo thứ tự ưu tiên, trước hết tập trung vào những vị trí cần triển khai các hạng mục có tính chất quyết định đến tiến độ chung của dự án.

Ban Giao thông yêu cầu các nhà thầu chủ động giải pháp duy trì tiến độ, như có chính sách giữ chân nhân sự, công nhân lành nghề; tăng cường thiết bị; tổ chức thi công tăng ca, bổ sung mũi thi công; chủ động nguồn cung vật tư; rà soát, điều chỉnh tiến độ chi tiết phù hợp với từng khu vực được bàn giao mặt bằng.

Vành đai 2 là một trong những dự án giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường vành đai, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực của TP.HCM, đồng thời giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.