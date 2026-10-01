Việt Nam thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác kinh tế với Mỹ, EU

Vào năm 2027, Việt Nam lần thứ ba đảm nhận vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đây là sự kiện đối ngoại đa phương tầm vóc, mang ý nghĩa chiến lược đối với vị thế quốc tế của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.