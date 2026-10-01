Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Ninh Bình dâng hương tưởng niệm Mười nữ liệt sĩ Lam Hạ

Tham dự lễ dâng hương có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Cùng dự có ông Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Về phía tỉnh Ninh Bình có ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dự lễ dâng hương. Ảnh: Báo Ninh Bình

Tham dự buổi lễ còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo phường Hà Nam và thân nhân Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Đoàn đại biểu thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã đến dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ khu vực Hà Nam, Đền thờ Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ và Nhà lưu niệm ông Lương Khánh Thiện, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, tại phường Hà Nam.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời tưởng nhớ Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ – những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày những hiện vật tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện. Ảnh: Báo Ninh Bình

Sự hy sinh của Mười nữ dân quân Lam Hạ đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, đức hy sinh và ý chí kiên cường của phụ nữ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sáu thập kỷ đã qua, câu chuyện về các nữ dân quân vẫn được các thế hệ trân trọng, gìn giữ và tiếp tục lan tỏa.

Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng, nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Hoạt động dâng hương là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy những thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.