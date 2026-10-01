Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh: Tăng cường đối thoại, giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân từ cơ sở

Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường trao đổi với EU về hoàn thiện chính sách thuế, hướng tới củng cố các khuôn khổ hợp tác kinh tế ổn định, minh bạch và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Thông tin được Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 1/10.