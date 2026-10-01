Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh: Tăng cường đối thoại, giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân từ cơ sở
Chiều 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri 8 phường trước Kỳ họp thứ Hai. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Hạc Thành và kết nối trực tuyến tới 7 phường trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-doan-anh-tang-cuong-doi-thoai-giai-quyet-nguyen-vong-chinh-dang-cua-nhan-dan-tu-co-so-10432470.html