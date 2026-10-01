Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ: Chuẩn bị 3 tầng phối hợp để tổ chức tốt APEC 2027

Trên cương vị Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã có những chia sẻ với báo Thể thao và Văn hóa, TTXVN về công tác chuẩn bị và cơ chế điều phối liên ngành từ Trung ương đến địa phương để chuẩn bị tổ chức tốt APEC 2027.

+ Thưa Thứ trưởng, việc Việt Nam chủ trì APEC 2027 được đánh giá là sự kiện đối ngoại đa phương đặc biệt quan trọng. Xin Thứ trưởng chia sẻ rõ hơn về những mục tiêu lớn mà chúng ta hướng tới trong Năm APEC 2027?

Việc chủ trì APEC 2027 là một sự kiện đối ngoại đa phương lớn của đất nước ta. Trong quá trình chuẩn bị, chúng ta đã xác định hai mục tiêu hết sức quan trọng.

Thứ nhất, thông qua việc chủ trì APEC 2027, Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của Diễn đàn. Đó là tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm, tăng cường năng suất nhằm tạo cơ hội kinh doanh và việc làm cho người dân trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ hai, đây là cơ hội khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, đây cũng là dịp quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; giúp các địa phương đăng cai giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người và danh lam thắng cảnh độc đáo ra thế giới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

+ Để triển khai một khối lượng công việc khổng lồ như vậy, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương được vận hành ra sao, thưa Thứ trưởng?

Để hiện thực hóa hai mục tiêu lớn này, công tác phối hợp có ý nghĩa quyết định. Hội thảo mà chúng ta vừa chứng kiến hôm nay (Hội thảo "Chuẩn bị cho năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp" diễn ra trong hai ngày 1-2/9/2026 tại Hà Nội – PV) chính là một nỗ lực cụ thể nhằm tăng cường sự gắn kết giữa Việt Nam với các nền kinh tế thành viên và Ban Thư ký APEC Quốc tế.

Công tác điều phối và phối hợp lần này hết sức quan trọng, được tổ chức với 3 tầng phối hợp.

Ở tầng Trung ương, chúng ta đã thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027 do đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Chủ tịch, với thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành. Ủy ban thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027.

Để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã được kiện toàn với 5 Tiểu ban gồm: Nội dung; Vật chất và Hậu cần; An ninh và Y tế; Tuyên truyền và Văn hóa; Lễ tân, cùng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027. Ủy ban có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc và điều phối giữa các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức các hội nghị và hoạt động của Năm APEC 2027.

Thứ hai là tầng phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức các sự kiện của APEC. Tầng này cũng đảm bảo sự phối hợp xuyên suốt giữa các cơ quan Trung ương với chính quyền các địa phương trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức các sự kiện APEC trên cả nước.

Thứ ba, ở tầng quốc tế, là sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam - với tư cách nước chủ nhà - cùng Ban Thư ký APEC Quốc tế và các nền kinh tế thành viên.

Sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả của 3 tầng này sẽ bảo đảm cho chương trình nghị sự của APEC được triển khai đạt kết quả cao nhất.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ trong buổi tiếp Phó Đại sứ Hoa Kỳ Courtney Beale và các vị khách quốc tế tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Ngoại giao

+ Nhân lực luôn là yếu tố then chốt cho thành công của các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Việt Nam đã chuẩn bị đội ngũ cán bộ như thế nào cho Năm APEC 2027?

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo cấp cao, công tác chuẩn bị nhân lực được xác định là nhiệm vụ đối ngoại hết sức quan trọng.

Dưới sự vận hành của Ủy ban Quốc gia, Ban Thư ký Quốc gia và 5 Tiểu ban, chúng ta đã huy động lực lượng cán bộ giàu kinh nghiệm về ngoại giao đa phương, đặc biệt là những người từng tham gia tổ chức thành công Năm APEC 2017. Đây chính là lực lượng nòng cốt giữ vai trò điều phối chính.

Tuy nhiên, mỗi lần đăng cai lại mang quy mô, kỳ vọng và bối cảnh khu vực hoàn toàn khác nhau. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức là yêu cầu bắt buộc. Chúng ta đã và đang phối hợp rất chặt chẽ với Ban Thư ký APEC Quốc tế cùng các nền kinh tế thành viên.

Các đối tác quốc tế bày tỏ sự kỳ vọng rất lớn vào vai trò dẫn dắt của Việt Nam, đánh giá cao vị thế của chúng ta khi là một trong số ít các nền kinh tế được tin tưởng giao đăng cai APEC tới 3 lần. Bạn bè quốc tế tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao và sự hợp tác chặt chẽ, Việt Nam sẽ tổ chức một Năm APEC 2027 thành công rực rỡ.

Đặc biệt, việc trực tiếp tham gia tổ chức sự kiện tầm cỡ này cũng là cơ hội vô cùng quý giá để tôi luyện, nâng tầm năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác hội nhập quốc tế của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

+ Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!