Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trong đêm ở thành phố Đồng Nai

Theo đó, từ 21 giờ 30 phút ngày 1/10 đến 2 giờ 30 phút ngày 2/10, khu vực thành phố Đồng Nai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở thành phố Đồng Nai, đặc biệt tại các xã, phường: Bom Bo, Bù Đăng, Đak Lua, Đak Nhau, Long Hà, Minh Đức, Bình Long, Phú Riềng, Phước Sơn, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Quan, Thọ Sơn, Thuận Lợi, Trị An. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 1/10, khu vực thành phố Đồng Nai đã có mưa vừa đến mưa to như: Đăk Lua 4 là 59,4mm, Bom Bo 54mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Đồng Nai đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.