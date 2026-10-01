Tăng tốc GPMB ngay từ điểm đầu dự án mở rộng Quốc lộ 1A
Sáng 1/10, phường Bạch Mai bắt đầu triển khai phá dỡ các công trình thuộc diện giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Là điểm đầu của dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng tại địa phương này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này góp phần rút ngắn thời gian thực hiện và thúc đẩy các hạng mục tiếp theo được triển khai đồng bộ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-toc-gpmb-ngay-tu-diem-dau-du-an-mo-rong-quoc-lo-1a-420295.htm