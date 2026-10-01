Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 1/10, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 1/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 701 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 304 bộ có di vật.

Đến nay, đã quy tập 701 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Trong tổng số này, 668 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được các lực lượng triển khai, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những khu vực được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.