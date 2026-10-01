TPHCM: Đường ngập sâu, nước lâu rút, bao giờ mới về được nhà?

Trận mưa lớn khiến tuyến đường Điện Biên Phủ đoạn dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh và cầu Sài Gòn bị ngập nặng. Ảnh: Khoa Nam

Đường ngập sâu, nước lâu rút khiến hàng loạt phương tiện chết máy trên đường. Ảnh: Khoa Nam

Các phương tiện cố gắng tránh né đoạn ngập sâu khiến giao thông khá hỗn loạn. Ảnh: Khoa Nam

Ghi nhận đến hơn 20h30 cùng ngày, tình trạng kẹt xe ở cả 2 hướng vẫn kéo dài từ chân cầu Sài Gòn đến ngã tư Hàng Xanh. Ảnh: Khoa Nam

Mặt đường ken đặc các phương tiện đang nhích từng chút một. Ảnh: Khoa Nam

Hướng từ cầu Sài Gòn về nút giao Hàng Xanh ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện gần như "chôn chân". Ảnh: Khoa Nam

Nhiều người gọi điện thoại về nhà báo cho người thân vì không biết đến khi nào mới thoát khỏi điểm kẹt. Ảnh: Khoa Nam

Hướng cầu Sài Gòn và dưới gầm cầu Hữu Cảnh các phương tiện gần như "đứng im". Ảnh: Khoa Nam

Đường ngập, kẹt xe, anh P.T (ngụ phường Long Bình) dựng xe bên đường chờ nước rút để về nhà. Ảnh: Khoa Nam

Bản đồ giao thông trên Google Maps đỏ rực, cho thấy nhiều tuyến đường quanh khu vực Hàng Xanh đến cầu Sài Gòn ùn tắc sau mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Tiến