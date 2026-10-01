Công an TP HCM nêu 4 nguyên nhân tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè trước cổng trường

Thông tin trên được Trung tá Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP HCM, cung cấp tại họp báo kinh tế xã hội trên địa bàn TP HCM chiều 1/10.

Theo ông Phong, tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe, bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường trên địa bàn diễn ra khá phổ biến, chủ yếu tập trung vào các khung giờ 6h30-7h30 và 16h30-17h30. Tình trạng này có thể gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng vệ sinh, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Qua rà soát hơn 3.500 cơ sở giáo dục, Công an TP HCM xác định 526 cơ sở phù hợp để thực hiện chuyển hóa về trật tự công cộng. Hiện còn khoảng 62 trường học, tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm thành phố, có tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và các điểm bán hàng rong, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Lý giải nguyên nhân tình trạng này vẫn tiếp diễn dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, Công an TP HCM cho rằng có 4 nhóm nguyên nhân chính.

Thứ nhất, nhu cầu đưa đón học sinh tập trung trong một khoảng thời gian rất ngắn, với hàng trăm phụ huynh cùng đến trước cổng trường. Trong khi đó, mặt bằng khu vực trước nhiều trường học có diện tích hạn chế, thiếu không gian chờ và bãi đỗ xe dành cho phụ huynh vào giờ cao điểm.

Thứ hai, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, còn xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định và bán hàng rong trước cổng trường, dẫn đến ùn tắc giao thông. Một số trường hợp còn có biểu hiện đối phó với lực lượng chức năng, khi không thấy lực lượng kiểm tra thì quay trở lại buôn bán, lấn chiếm.

Thứ ba, hoạt động mua bán nhanh ngay lề đường hoặc việc phụ huynh dừng xe chờ con có thể gây ách tắc tạm thời. Bên cạnh đó, một số trường chưa có căn tin đáp ứng nhu cầu ăn sáng, sinh hoạt khiến phụ huynh và học sinh vẫn phụ thuộc vào hàng rong.

Thứ tư, một số công an cấp xã còn lúng túng, có nơi chưa quyết liệt trong tham mưu, phối hợp và tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Trung tá Lê Hoàng Phong thông tin tại họp báo. Ảnh: Thu Uyên

Cùng với việc chỉ ra nguyên nhân, Trung tá Phong cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt hành chính 215.575 trường hợp vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự và an toàn giao thông. Trong đó, Cảnh sát trật tự xử lý 177.875 trường hợp, Cảnh sát giao thông xử lý 37.709 trường hợp; tăng 208.988 trường hợp so với năm 2025.

Riêng các hành vi liên quan đến dừng, đỗ xe, lực lượng chức năng ghi nhận 16.019 trường hợp đỗ xe trên vỉa hè trái phép; 8.572 trường hợp đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; 13.109 trường hợp dừng, đỗ sai quy định. Trong số này, khu vực trước cổng các trường học có khoảng 1.549 trường hợp.

Để hạn chế tình trạng lấn chiếm trước cổng trường, Công an TP HCM kiến nghị ban giám hiệu 62 trường học phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ xe cho phụ huynh đưa đón học sinh; đồng thời bố trí căn tin trong khuôn viên trường để đáp ứng nhu cầu ăn uống, tránh việc học sinh và phụ huynh phải sử dụng hàng rong bên ngoài.

Về giải pháp trước mắt, lực lượng chức năng sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nhắc nhở các hộ kinh doanh không buôn bán, lấn chiếm lòng đường vào giờ tan học; tổ chức khu vực đưa, đón học sinh và nghiên cứu phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông, dừng, đỗ quanh trường vào giờ cao điểm.

Đồng thời đề xuất tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh không sử dụng thức ăn nhanh trên hè phố nhằm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; nghiên cứu vị trí dừng, đỗ xe phù hợp, bố trí lực lượng tại các khung giờ cao điểm và tăng cường phân luồng tại các tuyến đường có phương tiện cơ giới ra vào trường.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các hộ kinh doanh, buôn bán quanh trường học để sắp xếp, bố trí địa điểm kinh doanh phù hợp hoặc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, đồng thời nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.