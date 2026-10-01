[Video] Đề xuất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, tránh 'một mâm cơm, 3 bộ'

Trả lời các vấn đề liên quan đến Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết đây là dự án luật có nhiều vấn đề nóng, tác động đến người dân. Làm rõ thêm về cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm, bà Thủy cho biết dự thảo đề xuất thực hiện quản lý an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương theo kết luận của Bộ Chính trị.Theo đó, Bộ Y tế sẽ là đầu mối duy nhất tại trung ương chịu trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm, UBND các cấp chịu trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm tại địa phương.

LINH SAN