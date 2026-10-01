Quảng Trị:Cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển

Nhiều người dân phát hiện cá chết hàng loạt ở bãi biển xã Đông Trạch vào sáng 1.10

Cá chết chủ yếu là cá mòi kích thước nhỏ, nằm rải trên bãi cát và tập trung nhiều ở khu vực sát mép nước. Một số con đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi.

Sau khi phát hiện sự việc, một số người dân mang bao tải, thùng xốp ra bờ biển thu gom cá. Có người đem cá chôn lấp nhằm hạn chế mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Một người dân ở thôn Phú Trạch, xã Đông Trạch cho biết, sáng cùng ngày, khi ra bờ biển, ông thấy rất nhiều cá chết trôi dạt vào bờ. Thấy cá chết nhiều, người dân nhặt lại để chôn, tránh gây hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Người dân không biết nguyên nhân cá chết là gì, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý.

Lãnh đạo UBND xã Đông Trạch cho biết, chính quyền đã nắm thông tin và giao Phòng Kinh tế xã kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân. Hiện nguyên nhân cá chết hàng loạt tại khu vực này chưa được xác định.