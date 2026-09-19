Vấn vương Kinh Bắc

Trong những ngày này, du khách trong nước và quốc tế khi đến Hà Nội, ngoài tận hưởng không khí của mùa thu còn có những trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu về lịch sử của Hà Nội mà họ chưa từng được biết đến. Còn đối với người dân Hà Nội, Festival Thăng Long là dịp để họ nhìn lại ký ức, văn hóa, lịch sử của Hà Nội xưa.