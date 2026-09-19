Văn hóa

Vấn vương Kinh Bắc

Báo Bắc Ninh
Gốc
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Anh đưa em về Kinh Bắc chiều nay

Nghe khúc hát dân ca đầy thương nhớ

Dòng sông Đuống vẫn bên bồi bên lở

Ấm tình người, câu quan họ vấn vương

“Người ở, đừng về” nền- nảy- rền- vang

Canh hát giao duyên nghe mượt mà, dài rộng

Nắm tay em trèo cây đa quán dốc

Lúng liếng ơi, nơi “bóng quế dãi thềm”

Thành phố thông minh, đô thị vững bền

Kỷ nguyên số, làng thay màu áo mới

Nắng dân ca vẫn biếc xanh vời vợi

Thành phố lên đèn vịn gió mát giăng thanh

Người quê anh vốn trọng nghĩa trọng tình

Câu quan họ ấm lòng người quan họ

Thành phố Bắc Ninh tương lai rộng mở

Sức sống vươn mình kỷ nguyên mới vươn cao.

Nguyễn Hà Hải

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/van-vuong-kinh-bac-postid454508.bbg