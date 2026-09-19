Vấn vương Kinh Bắc
Anh đưa em về Kinh Bắc chiều nay
Nghe khúc hát dân ca đầy thương nhớ
Dòng sông Đuống vẫn bên bồi bên lở
Ấm tình người, câu quan họ vấn vương
“Người ở, đừng về” nền- nảy- rền- vang
Canh hát giao duyên nghe mượt mà, dài rộng
Nắm tay em trèo cây đa quán dốc
Lúng liếng ơi, nơi “bóng quế dãi thềm”
Thành phố thông minh, đô thị vững bền
Kỷ nguyên số, làng thay màu áo mới
Nắng dân ca vẫn biếc xanh vời vợi
Thành phố lên đèn vịn gió mát giăng thanh
Người quê anh vốn trọng nghĩa trọng tình
Câu quan họ ấm lòng người quan họ
Thành phố Bắc Ninh tương lai rộng mở
Sức sống vươn mình kỷ nguyên mới vươn cao.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/van-vuong-kinh-bac-postid454508.bbg