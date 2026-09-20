'Tài tử miệt vườn' trở lại với mùa 6, thu hút hơn 600 thí sinh

Quang cảnh Lễ công bố phát sóng chương trình "Tài tử miệt vườn" 2026

Ngày 19.9, tại Hội trường Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Tháp, Ban tổ chức công bố phát sóng Gameshow Tài tử miệt vườn mùa 6 năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp; ông Hồ Quốc Cường, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, cùng các nghệ sĩ, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp.

Sau một năm tạm gián đoạn vì lý do khách quan, năm 2026, Tài tử miệt vườn chính thức trở lại với mùa 6, mang thông điệp “Vươn xa cung bậc phương Nam”. Chương trình tiếp tục tìm kiếm, kết nối những người có chung niềm đam mê với đờn ca tài tử, vọng cổ, cải lương ở nhiều tỉnh, thành.

Ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp đánh giá "Tài tử miệt vườn" là chương trình có sức lan tỏa, được khán giả Đồng Tháp quan tâm qua 5 mùa

Theo Ban tổ chức, mùa 6 thu hút hơn 600 thí sinh đăng ký dự thi, trải dài từ khu vực Đông Nam Bộ đến Cà Mau. Đáng chú ý, thí sinh nhỏ tuổi nhất mới 7 tuổi và thí sinh lớn tuổi nhất gần 80 tuổi. Qua vòng tuyển chọn, Ban giám khảo đã lựa chọn 30 thí sinh bước tiếp vào các vòng thi của chương trình.

“Mùa năm nay, chúng tôi trong một ngôi nhà mới, nhưng tình yêu, niềm đam mê với Tài tử miệt vườn vẫn tiếp tục.

Chúng tôi khát khao đưa chương trình đến với người xem, người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này”.

Nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp

Hành trình mùa 6 gồm 5 vòng: Khởi động, Cất cánh, Tăng tốc, Bản lĩnh và Đăng quang. Đồng hành xuyên suốt chương trình là các nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với Tài tử miệt vườn. NSND Hữu Quốc đảm nhận vai trò đạo diễn - cố vấn nghệ thuật. Ba giám khảo chính gồm Danh ca Chí Tâm, NSƯT Ngọc Huyền và NSƯT Võ Minh Lâm. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Vũ Mạnh Cường và Ngọc Huyền.

Một trong những điểm mới của mùa 6 nằm ở vòng Tăng tốc. Tại vòng thi này, các thí sinh có cơ hội kết hợp, giao lưu với những nghệ sĩ trẻ như Tiêu Minh Phụng, Bảo Kun, Ngọc Phụng... Qua đó, chương trình hướng đến việc tạo sự kết nối giữa đờn ca tài tử với âm nhạc đương đại, đồng thời mở rộng cách tiếp cận của khán giả trẻ đối với loại hình nghệ thuật truyền thống.

Nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp chia sẻ thông tin về chương trình

Nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức, cho biết mùa 6 được thực hiện trong bối cảnh Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp là đơn vị mới sau quá trình hợp nhất các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, tình yêu và mong muốn tiếp tục lan tỏa đờn ca tài tử vẫn được duy trì.

“Mùa năm nay, chúng tôi trong một ngôi nhà mới, nhưng tình yêu, niềm đam mê với Tài tử miệt vườn vẫn tiếp tục. Chúng tôi khát khao đưa chương trình đến với người xem, người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này”, bà Ngọc Hạnh nói.

NSND Hữu Quốc thông tin một số nét mới của "Tài tử miệt vườn" mùa 6

Theo nhà báo Ngọc Hạnh, việc kết nối truyền thống với hiện đại là một trong những nội dung được Ban tổ chức, cố vấn nghệ thuật và Ban giám khảo quan tâm ở mùa 6. Việc đưa các nghệ sĩ trẻ tham gia vòng Tăng tốc được kỳ vọng tạo thêm không gian giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ, thí sinh và khán giả.

Chương trình được khởi động từ tháng 7.2026 và đã ghi hình vòng đầu tiên. Từ hơn 600 thí sinh đăng ký, Ban giám khảo (gồm NSND Hữu Quốc và NSƯT Ngọc Huyền) đã lựa chọn 30 thí sinh tiếp tục tranh tài. Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua những vòng thi với yêu cầu ngày càng cao về khả năng ca diễn, bản lĩnh sân khấu và sự sáng tạo.

NSƯT Võ Minh Lâm, thành viên Ban giam khảo chia sẻ

Phát biểu tại Lễ công bố phát sóng, ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp, đánh giá Tài tử miệt vườn là chương trình có sức lan tỏa, được khán giả Đồng Tháp quan tâm qua 5 mùa.

Theo ông, từ góc độ quản lý nhà nước, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh để hỗ trợ, tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong những mùa tiếp theo, góp phần lan tỏa giá trị đờn ca tài tử Nam Bộ.

Ban tổ chức tặng hoa cám ơn Ban giám khảo và các đơn vị đồng hành cùng chương trình

Tài tử miệt vườn mùa 6 được phát sóng lúc 19h10 Chủ nhật hằng tuần trên kênh THĐT1, bắt đầu từ ngày 20.9.2026. Chương trình gồm 16 tập, đêm chung kết đăng quang dự kiến diễn ra vào đầu tháng 1.2027. Tổng trị giá giải thưởng của chương trình hơn 200 triệu đồng, trong đó giải Quán quân trị giá 100 triệu đồng.