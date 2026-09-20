Các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật 'vào mùa'

19h30 mỗi tối, tiếng trống lân lại rộn vang tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (phường Thành Sen), mở đầu cho những giờ luyện tập miệt mài của các thành viên đội múa lân Võ đường Hùng Quân.

Gần 30 thành viên trong đội chia thành 3 tốp, miệt mài luyện thể lực, kỹ thuật và những động tác biểu diễn. Để có những màn trình diễn đẹp mắt, an toàn, các thành viên phải dành nhiều giờ tập luyện, phối hợp nhịp nhàng.

Em Lê Xuân Kiên – thành viên đội múa lân Võ đường Hùng Quân (phường Thành Sen) chia sẻ: “Múa lân nhìn thì vui và sôi động nhưng để có một tiết mục đẹp phải tập luyện rất nhiều. Người múa phải có sức khỏe, sự dẻo dai, còn các thành viên phải phối hợp thật ăn ý. Nhất là những động tác lên đầu lân, nhào lộn, chỉ cần lệch nhịp một chút là cả đội có thể bị ảnh hưởng”.

Cùng với việc tăng cường luyện tập, năm nay, đội múa lân Võ đường Hùng Quân cũng mua bổ sung thêm 4 con lân mới và nhiều trang phục, đạo cụ để phục vụ biểu diễn. Đội bắt đầu nhận show từ ngày 8/8 (âm lịch) và hiện nay lịch biểu diễn đã được các cơ quan, đơn vị đặt hàng đến hết ngày 15/8 (âm lịch). Chốt đơn kín lịch, các thành viên Võ đường Hùng Quân đang tranh thủ hoàn thiện những tiết mục mới, sẵn sàng cho một mùa Trung thu sôi động.

Cũng đang tranh thủ từng giờ để tập luyện, vào cuối buổi chiều hàng ngày, các thành viên đội múa lân An Nghĩa Đường lại hội tụ về nhà văn hóa thôn Tân An, phường Trần Phú.

Để những màn lên đầu lân, nhào lộn diễn ra chính xác và an toàn, các thành viên miệt mài rèn từng động tác, phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Trên sân tập, các thành viên cũng dành thời gian luyện từng nhịp trống, điều chỉnh tiết tấu để tiếng trống ăn khớp với từng động tác của cả đội.

Anh Nguyễn Tiến Đức - Đội trưởng đội múa lân An Nghĩa Đường (phường Trần Phú) chia sẻ: “Những năm trước, mỗi show biểu diễn có mức giá 1 - 2 triệu đồng thì năm nay mức giá dao động khoảng 2 - 3 triệu đồng do chi phí đầu tư trang phục, đạo cụ và phục vụ các buổi biểu diễn tăng. Với chúng tôi, mùa Trung thu không chỉ là dịp gia tăng thu nhập mà còn là lúc được sống với đam mê, được mang tiếng trống, điệu múa đến với các em nhỏ và cùng nhau tạo nên không khí vui tươi trong những đêm hội trăng rằm. Chính niềm vui ấy là lý do đội vẫn được duy trì suốt hơn 8 năm qua”.

Bên cạnh những đội múa lân đã có nhiều năm hoạt động, mùa Trung thu năm nay còn ghi nhận sự xuất hiện của những đội mới, góp thêm sắc màu cho không khí rộn ràng của "mùa trăng" Hà Tĩnh.

Từ sân tập đến các đêm hội, tiếng trống và những điệu múa lân đang góp phần tạo nên không khí rộn ràng mùa Trung thu.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các đội múa lân, Trung thu năm nay ở Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ là một mùa hội rộn ràng, vui nhộn, mang đến niềm vui cho nhiều người, nhất là các em nhỏ.

Video: Không khí tập luyện, biểu diễn sôi động của các đội múa lân trên địa bàn Hà Tĩnh