Ấm áp đêm hội trăng rằm cho con công nhân
Dù trời mưa nặng hạt, hàng ngàn em thiếu nhi và phụ huynh vẫn nô nức đến Nhà hát Mỹ Phước, phường Bến Cát (TPHCM) để chung vui trong "Đêm hội trăng rằm" năm 2026.
Tối 19-9, tại Nhà hát Mỹ Phước, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM phối hợp Liên đoàn Lao động TPHCM, Quỹ Hỗ trợ công nhân TPHCM, UBND phường Bến Cát tổ chức "Đêm hội trăng rằm".
Chương trình dành riêng cho con em công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM.
Đến chung vui với các em thiếu nhi có các đồng chí: Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Trương Văn Phong, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ Hỗ trợ công nhân TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo thiếu nhi trên địa bàn.
Tại chương trình, đồng chí Trương Văn Phong cho biết, TPHCM hiện có 67 khu chế xuất, khu công nghiệp, với hơn 5.400 doanh nghiệp, thu hút khoảng 1 triệu lao động từ khắp mọi miền đất nước. Đội ngũ người lao động chính là lực lượng đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của thành phố.
Đêm hội mang ý nghĩa thiết thực, đặc biệt, đem lại sân chơi vui nhộn cùng các tiết mục văn nghệ, xiếc, ảo thuật đặc sắc cho các em thiếu nhi là con em công nhân lao động trên địa bàn.
Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 400 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi; trao 20 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/am-ap-dem-hoi-trang-ram-cho-con-cong-nhan-post872440.html