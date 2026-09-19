Ấm áp đêm hội trăng rằm cho con công nhân

Không khí vui tươi, ấm áp ﻿của đêm hội thu hút hàng ngàn người tham dự

Tối 19-9, tại Nhà hát Mỹ Phước, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM phối hợp Liên đoàn Lao động TPHCM, Quỹ Hỗ trợ công nhân TPHCM, UBND phường Bến Cát tổ chức "Đêm hội trăng rằm".

Chương trình dành riêng cho con em công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Hàng trăm em thiếu nhi tham dự đêm hội

Đến chung vui với các em thiếu nhi có các đồng chí: Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Trương Văn Phong, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ Hỗ trợ công nhân TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo thiếu nhi trên địa bàn.

Không khí rộn rã trong đêm hội

Dù trời mưa khá lớn nhưng Nhà hát Mỹ Phước chật kín chỗ

Tại chương trình, đồng chí Trương Văn Phong cho biết, TPHCM hiện có 67 khu chế xuất, khu công nghiệp, với hơn 5.400 doanh nghiệp, thu hút khoảng 1 triệu lao động từ khắp mọi miền đất nước. Đội ngũ người lao động chính là lực lượng đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của thành phố.

Đêm hội mang ý nghĩa thiết thực, đặc biệt, đem lại sân chơi vui nhộn cùng các tiết mục văn nghệ, xiếc, ảo thuật đặc sắc cho các em thiếu nhi là con em công nhân lao động trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ góp vui cho đêm hội

Ban tổ chức bắt nhịp hát cùng các em thiếu nhi trong đêm hội

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 400 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi; trao 20 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.

Trao quà, học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt