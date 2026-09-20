Trao 1.000 suất quà Trung thu cho thiếu nhi xã Ya Ma
Ngày 19-9, tại Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi, Hội Chữ thập đỏ xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết Trung thu - Trăng đến ngõ” năm 2026.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 1.000 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi đang theo học tại Phân hiệu 1 Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi (xã Ya Ma).
Ngoài ra, các em còn được xem biểu diễn múa lân, tạo không khí rộn ràng, vui tươi của lễ hội trăng rằm tháng 8.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/trao-1000-suat-qua-trung-thu-cho-thieu-nhi-xa-ya-ma-post599583.html