Trao 1.000 suất quà Trung thu cho thiếu nhi xã Ya Ma

Ban Tổ chức tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 1.000 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi đang theo học tại Phân hiệu 1 Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi (xã Ya Ma).

Ngoài ra, các em còn được xem biểu diễn múa lân, tạo không khí rộn ràng, vui tươi của lễ hội trăng rằm tháng 8.

Màn múa lân tạo không khí rộn ràng, vui tươi của lễ hội trăng rằm tháng 8. Ảnh: ĐVCC