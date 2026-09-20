Văn hóa

Trao 1.000 suất quà Trung thu cho thiếu nhi xã Ya Ma

Ngày 19-9, tại Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi, Hội Chữ thập đỏ xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết Trung thu - Trăng đến ngõ” năm 2026.

Báo Gia Lai
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Ban Tổ chức tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC

Ban Tổ chức tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 1.000 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi đang theo học tại Phân hiệu 1 Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi (xã Ya Ma).

Ngoài ra, các em còn được xem biểu diễn múa lân, tạo không khí rộn ràng, vui tươi của lễ hội trăng rằm tháng 8.

Màn múa lân tạo không khí rộn ràng, vui tươi của lễ hội trăng rằm tháng 8. Ảnh: ĐVCC

Màn múa lân tạo không khí rộn ràng, vui tươi của lễ hội trăng rằm tháng 8. Ảnh: ĐVCC

BẢO NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/trao-1000-suat-qua-trung-thu-cho-thieu-nhi-xa-ya-ma-post599583.html