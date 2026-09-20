Hà Nội khai trương triển lãm ảnh về 'di sản sống' cây xanh đô thị

Tối 19/9, tại biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, UBND phường Cửa Nam phối hợp với Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam) tổ chức lễ công bố Mùa Văn hóa với chủ đề “Di sản cây xanh Hà Nội” và khai trương triển lãm “Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống”.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 19/9/2026 đến 10/1/2027. Mùa Văn hóa “Di sản cây xanh Hà Nội” là mô hình hoạt động mới được các chuyên gia văn hóa của Vùng Île-de-France (Pháp) thiết kế, nhằm phát huy giá trị di sản của biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới đối với di sản cây xanh trong không gian đô thị Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố dự án Mùa văn hóa với chủ đề “Di sản cây xanh Hà Nội”. Ảnh: Nguyễn Cúc

Việc lựa chọn biệt thự 49 Trần Hưng Đạo làm nơi diễn ra triển lãm có ý nghĩa trong khuôn khổ Chương trình hành động chung giai đoạn 2026-2030 giữa UBND thành phố Hà Nội và Hội đồng Vùng Île-de-France.

Triển lãm “Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống” giới thiệu 47 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, từ những hàng cây quen thuộc đến các cây cổ thụ và không gian xanh đặc biệt.

Triển lãm là sự tiếp nối kết quả từ dự án trùng tu biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, tạo cơ hội để người dân, nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, chuyên gia và du khách cùng khám phá, chia sẻ những câu chuyện về cây xanh Hà Nội.

Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của cây xanh, lan tỏa tinh thần chung tay gìn giữ cảnh quan, kiến trúc và môi trường đặc sắc của Thủ đô, đồng thời phát huy giá trị của biệt thự 49 Trần Hưng Đạo như một không gian văn hóa.

Triển lãm mở cửa từ thứ Ba đến Chủ nhật, vào các khung giờ 9-12 giờ và 14-17 giờ, miễn phí cho khách tham quan.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, cây xanh là một phần không thể thiếu, trường tồn cùng đời sống con người. Tại các đô thị lớn, việc quy hoạch, trồng và chăm sóc cây xanh có vai trò quan trọng trong tạo dựng môi trường sống hài hòa, bền vững.

Theo ông Lưu, các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm thể hiện sinh động quá trình cây xanh sinh trưởng, tồn tại cùng đô thị và con người, qua đó cho thấy cây xanh đã trở thành một phần của nghệ thuật và mang lại những giá trị tích cực về văn hóa, nghệ thuật.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội kỳ vọng triển lãm sẽ góp phần lan tỏa tình yêu cây xanh, ý thức gìn giữ di sản và những giá trị nghệ thuật gắn với cây xanh; đồng thời thể hiện sự trân trọng của Hà Nội đối với cuộc sống xanh, góp phần thực hiện các kế hoạch xanh hóa và chuyển đổi xanh của Thủ đô.

Triển lãm “Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống” giới thiệu 47 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật. Ảnh: Nguyễn Cúc

Phó Chủ tịch Vùng Île-de-France Stéphane Beaudet cho rằng sự gắn bó của người dân Hà Nội với di sản cây xanh là một giá trị giàu ý nghĩa, thể hiện truyền thống gắn bó với thiên nhiên được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo ông Stéphane Beaudet, những bức ảnh tại triển lãm cho thấy sự hiện diện của cây xanh như một nguồn di sản trong đời sống đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh nhiều đô thị trên thế giới đang đối mặt với quá trình đô thị hóa, sự thu hẹp diện tích đất nông nghiệp và không gian tự nhiên, việc Hà Nội vẫn duy trì những không gian xanh, những hàng cây trong lòng đô thị là minh chứng cho sự gắn bó với thiên nhiên.