Cận cảnh khu vườn xóm núi chữa lành tâm hồn của MC Diễm Quỳnh VTV

Sau những bộn bề của công việc, MC Diễm Quỳnh thường tìm về khu vườn xóm núi ẩn mình giữa cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng. Trên trang cá nhân, gương mặt quen thuộc của sóng truyền hình VTV thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị: tự tay chăm từng gốc cây, ngắm đóa hoa nở muộn hay tận hưởng không khí trong lành dưới mái hiên.

Khu vườn của nữ MC quanh năm rực rỡ sắc màu. Đó là sắc đỏ nồng nàn của bông trà tứ quý trước hiên, những bông mẫu đơn đỏ thắm.

Điểm xuyết trong màu đỏ rực đó là nét trong trẻo của đóa cẩm tú cầu xanh bơ, vệt hoa tóc tiên hồng trải dài đón nắng.

Đặc biệt, những cánh hoa quỳnh trắng ngần bung nở trong đêm luôn mang lại cho chị cảm xúc lắng đọng.

Không chỉ trồng hoa, khu vườn còn phủ xanh bởi cây na bói quả, những chùm bơ sai trĩu, cây trứng gà vàng ươm, cây lựu, cây khế trĩu cành... cùng thảm rau sạch và thảo mộc dân gian như húng chanh, hương nhu tía.

Không gian xanh này cũng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm ấm áp của hai mẹ con MC Diễm Quỳnh. Con gái của nữ MC luôn hào hứng dùng sào thu hoạch bơ chín hoặc hái những bó hương nhu thơm ngát để đun nước xông thư giãn. Sau mỗi cuối tuần nghỉ dưỡng, cốp xe của gia đình lại đầy ắp quà quê dịu mát mang về làm quà cho ông bà.

Với Diễm Quỳnh, góc vườn xóm núi chính là liều thuốc chữa lành tự nhiên. Dù thời tiết thất thường hay những ngày cơ thể mệt mỏi, chỉ cần ngắm nhìn hoa cỏ vươn mình xanh tốt, mọi áp lực công việc đều nhường chỗ cho sự bình yên và thảnh thơi trọn vẹn.

Khu vườn của MC Diễm Quỳnh

MC Diễm Quỳnh MC Diễm Quỳnh (Đặng Thị Diễm Quỳnh) sinh năm 1972. Cô học chuyên Văn tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó du học và tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh. Về nước, cô không chọn con đường ngoại giao mà gắn bó với vai trò MC. Sau khi trở thành MC, Diễm Quỳnh được khán giả yêu mến nhờ lối dẫn dắt nhẹ nhàng, thông minh và giọng nói ngọt ngào. Cùng với MC Anh Tuấn, cặp đôi vàng của VTV khi cùng dẫn dắt nhiều chương trình quen thuộc với giới trẻ đầu những năm 2000 như Tạp Chí MTV, Quà tặng âm nhạc, Tuổi đời mênh mông, Trò chơi âm nhạc... Diễm Quỳnh khá kín tiếng về đời tư. Cô kết hôn với một kiến trúc sư hơn cô 4 tuổi và có 2 con gái.

Ảnh, video: FBNV