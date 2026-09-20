Khai mạc ASIAD 20: Nơi khát vọng tỏa sáng và những trái tim chung một nhịp đập

Quốc kỳ Việt Nam tại Lễ khai mạc ASIAD 20 - Ảnh: Hiển Trần

Theo Ban Tổ chức Aichi-Nagoya 2026 (AINAGOC), Lễ khai mạc bắt đầu lúc 18h (16h Việt Nam) và dự kiến kéo dài trong khoảng 2 giờ, đến 20h (18h Việt Nam) tại Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Trước đó, khán giả có thể vào sân từ 13h30 để tham gia chương trình khởi động dành cho khán giả bắt đầu lúc 16h địa phương.

Tại Lễ khai mạc ASIAD 20, những nghi thức mở đầu, màn diễu hành của các đoàn thể thao nhanh chóng đưa bầu không khí tại Mizuho trở nên sôi động. Theo kịch bản, phần diễu hành kéo dài khoảng 45 phút với sự hiện diện của các đoàn đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

Giữa những sắc màu của thể thao châu lục, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện đầy tự hào trên sân Mizuho. Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia diễu hành với 42 thành viên, do Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu. Các vận động viên tham gia lễ diễu hành đến từ các đội tuyển rowing, wushu, thể dục và cầu mây.

Đi đầu Đoàn Thể thao Việt Nam, mang Quốc kỳ là cầu thủ Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam và vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy. 2 vận động viên đều sở hữu chiều cao nổi bật, với Đinh Quang Kiệt cao 1,95m và Lê Thanh Thúy cao 1,80m, tạo nên hình ảnh ấn tượng khi lá cờ Tổ quốc tiến vào sân vận động.

Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 - Ảnh: Bùi Lượng

Đoàn Thể thao Quatar tại lễ diễu hành Khai mạc ASIAD 20 - Ảnh: PV

Đoàn Thể thao Trung Quốc tham dự tại ASIAD 20 - Ảnh: AP

Đoàn Thể thao Triều Tiên tham dự tại ASIAD 20 - Ảnh: AP

Sau những nghi thức trang trọng, sân Mizuho trở thành một không gian nghệ thuật khổng lồ. Tiếng violin của nghệ sĩ Taro Hakase hòa cùng ánh sáng, laser, âm nhạc; 240 nghệ sĩ cộng đồng đến từ Nagoya và các địa phương của Aichi liên tục hội tụ rồi tạo thành chữ "wellcome" như lời chào của nước chủ nhà gửi tới những vị khách của châu Á.

Sân khấu chính mang hình một trái tim lớn, biểu tượng trực tiếp cho chủ đề của đêm khai mạc. Hệ thống ánh sáng 360 độ bao phủ không gian, kết hợp màn hình LED và các hiệu ứng thị giác khiến "trái tim" ở giữa Mizuho liên tục biến đổi theo từng câu chuyện.

Từ nhịp đập ấy, nước chủ nhà đưa khán giả bước vào hành trình khám phá Nhật Bản và vùng đất Aichi-Nagoya. Những biểu tượng quen thuộc như Lâu đài Nagoya, vườn thú Higashiyama, gốm Tokoname... lần lượt được gợi nhắc, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ với hơi thở của một Nhật Bản hiện đại.

Một trong những điểm nhấn là nghệ thuật Kabuki. Cha con các nghệ sĩ Nakamura Kankuro, Kantaro và Chozaburo xuất hiện trong điệu múa sư tử Renjishi, đưa loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản vào không gian của một sự kiện thể thao hiện đại.

Tại Lễ khai mạc, Nakamura Shichinosuke xuất hiện trên xe kéo, hòa vào màn trình diễn cùng các nghệ sĩ geisha. 90 vũ công của lễ hội đường phố Domatsuri cùng chuyển động quanh hình ảnh Lâu đài Nagoya, trên nền âm nhạc của Taro Hakase, khiến câu chuyện về vùng đất chủ nhà hiện lên vừa gần gũi, vừa giàu sức sống.

Cha con cựu vận động viên ném búa Shigenobu và Koji Murofushi cùng thực hiện nghi thức thắp lên đài lửa ASIAD 2026 - Ảnh: AP

Một phần quan trọng của chương trình dành để tôn vinh Monozukuri – truyền thống chế tạo vốn là niềm tự hào và dấu ấn đặc trưng của vùng đất này. Bằng nghệ thuật ánh sáng và âm thanh, ban tổ chức đã tái hiện sinh động hành trình phát triển xuyên thời gian: từ những con rối cơ khí Karakuri cổ xưa, kỹ nghệ chế tác đồng hồ tinh xảo, cho đến nền công nghiệp hiện đại. Màn trình diễn không chỉ nhìn lại lịch sử chế tạo của Aichi-Nagoya mà còn mở ra những hình dung đầy cảm hứng về tương lai.

Nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ Khai mạc ASIAD 20 - Ảnh: AP

Sự đan xen hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, con người và công nghệ, quá khứ và tương lai đã khéo léo dẫn dắt người xem đến với khoảnh khắc được mong đợi nhất: hành trình của ngọn lửa ASIAD.

Khởi nguồn từ Tokyo và Hiroshima, những ngọn đuốc thiêng hội tụ tại Lâu đài Nagoya, tiếp tục băng qua các địa phương trước khi chính thức trở về sân vận động Mizuho. Tại đây, 6 vận động viên tiếp sức đã rước ngọn lửa qua các khán đài trước khi thắp sáng đài lửa của Đại hội. Khi ánh lửa bừng lên rực rỡ, thông điệp “Harmonic Heartbeat” cũng đạt đến lớp ý nghĩa trọn vẹn nhất: những trái tim dù khác biệt vẫn có thể cùng chung một nhịp đập.

Các tiết mục nghệ thuật tại Lễ Khai mạc ASIAD 20

Màn biểu diễn đặc sắc tại Lễ khai mạc ASIAD 20 - Ảnh: Quốc Việt

Từ khoảnh khắc ngọn lửa ASIAD 20 bừng sáng trên sân Mizuho, những ngày tranh tài sôi động nhất của thể thao châu lục chính thức mở ra. Trong 16 ngày của Đại hội, hàng nghìn vận động viên đến từ khắp châu Á sẽ hội ngộ và kết nối bằng ngôn ngữ chung mang tên thể thao. Để từ đây, tinh thần hữu nghị, sự gắn kết và khát vọng vượt qua mọi giới hạn sẽ không ngừng lan tỏa từ Aichi-Nagoya đến với bạn bè quốc tế.