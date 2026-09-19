Thí sinh Hoa hậu Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

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Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Hoàng Thành Group, ông Đỗ Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Tuyên Quang, cùng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thành kính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

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Đứng trước những phần mộ liệt sĩ, các cô gái đang ở tuổi đôi mươi có những khoảng lặng riêng. Với họ, những câu chuyện về chiến tranh vốn được biết qua sách vở trở nên gần gũi hơn khi được nghe từ những người trực tiếp đi qua chiến trường. Những cựu chiến binh từng chiến đấu tại Vị Xuyên gọi đây là “lò vôi thế kỷ”, cách ví von về mức độ khốc liệt của chiến trường.

Sau lễ dâng hương, đoàn đến Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468. Tại đây, các thí sinh được nghe cựu chiến binh Phạm Ngọc An kể về những năm tháng chiến đấu và những đồng đội đã nằm lại. Những câu chuyện về điều kiện chiến đấu khắc nghiệt khiến 53 thí sinh lặng người. Nhưng điều đau lòng nhất lại là câu chuyện về những đồng đội của bác vẫn chưa được tìm thấy.

Cảm xúc của 53 thí sinh chuyển biến từ xúc động sang suy ngẫm. Họ không nói về những điều lớn lao, phần lớn nhắc đến những việc rất cụ thể: Sống tử tế, học tập nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm, đóng góp cho cộng đồng và biết trân trọng cuộc sống bình yên.

Đó cũng là điều Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh trong hành trình về nguồn lần này. Theo Ban tổ chức, việc đưa thí sinh đến những địa chỉ lịch sử không chỉ nhằm giúp các cô gái tìm hiểu thêm về quá khứ mà còn hướng tới việc bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, sự cống hiến và lòng nhân ái. Với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, sau một ngày ở Vị Xuyên, điều họ muốn bắt đầu là biết trân trọng hơn hai chữ hòa bình, biết ơn những người đã nằm lại và sống có trách nhiệm hơn với hiện tại.

Vị Xuyên từng là một trong những chiến trường khốc liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh tại mặt trận này. Nhiều người để lại tuổi thanh xuân, những dự định còn dang dở và niềm mong mỏi đoàn tụ với gia đình. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được tiếp tục.