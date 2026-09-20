CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN Đánh thức nguồn lực từ những làng nghề truyền thống

Hiện trên địa bàn thành phố còn một số làng nghề truyền thống, có giá trị văn hóa - lịch sử, gắn liền với văn hóa của các cộng đồng dân tộc như: nghề gốm Biên Hòa; điêu khắc đá Bửu Long; nghề dệt truyền thống, đan gùi của cộng đồng các dân tộc: Châu Mạ, Chơ-ro, Xtiêng, M’nông.

Nổi bật hơn cả là gốm Biên Hòa. Lịch sử của nghề gốm tại vùng đất này có thể truy về nhiều thế kỷ; quá trình giao thoa giữa kỹ thuật gốm của người Việt, Chăm, Hoa và kỹ thuật gốm của phương Tây đã góp phần tạo nên một dòng gốm có bản sắc riêng. Điều đáng chú ý là gốm Biên Hòa đã có những yếu tố mà một ngành công nghiệp văn hóa cần: câu chuyện văn hóa, kỹ thuật riêng, đội ngũ nghệ nhân, sản phẩm có giá trị thẩm mỹ và khả năng tiếp cận thị trường.

Không gian văn hóa của Đồng Nai sau sáp nhập càng trở nên đặc biệt khi có sự hiện diện của hệ thống nghề thủ công truyền thống của đồng bào Xtiêng, M’nông. Trong đó, nghề đan gùi của người X’tiêng ở Bình Phước trước đây đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023. Năm 2024, nghề dệt thổ cẩm của người Xtiêng cũng được công nhận trong danh mục này.

Để khai thác được nguồn lực từ các làng nghề truyền thống, thành phố cần xây dựng các làng nghề thành “không gian văn hóa sống”, trở thành không gian trải nghiệm, mua sắm của khách du lịch. Đồng thời, quan tâm số hóa nghề truyền thống bằng cách: quảng bá, bán sản phẩm trên nền tảng số; số hóa câu chuyện về nghề, nghệ nhân, kỹ thuật, hoa văn, lịch sử làng nghề để vừa bảo tồn vừa quảng bá văn hóa. Các làng nghề cũng cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát triển. Đặc biệt, việc truyền nghề cho thế hệ trẻ phải được xem là một phần của chiến lược phát triển chứ không chỉ là hoạt động bảo tồn.

Đặt trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị, Đồng Nai có thể định danh các không gian nghề truyền thống như những không gian văn hóa - sáng tạo - du lịch trong cấu trúc đô thị khi tiến hành quy hoạch tổng thể thành phố. Điều này cũng phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết số 16/NQ-TW của Bộ Chính trị về về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, đó là “bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai với trên 300 năm hình thành và phát triển. Ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa…”.