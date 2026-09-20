Lung linh Lễ hội Ánh sáng biên cương

Lễ hội diễn ra từ ngày 19 - 20/9 tại các phường: Lương Văn Tri, Đông Kinh, Kỳ Lừa và Tam Thanh với nhiều hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thương mại và du lịch.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Sắc màu xứ Lạng”.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Phạm Đức Huân cho biết, Lễ hội được định hướng hình thành một sản phẩm du lịch đêm có bản sắc. Thông qua ánh sáng, đèn lồng, nghệ thuật, ẩm thực, hoạt động cộng đồng và các chương trình trải nghiệm, sự kiện tạo thêm không gian để người dân, du khách tham gia, thưởng thức và khám phá Lạng Sơn vào buổi tối, hướng tới xây dựng “Lễ hội Ánh sáng biên cương” thành sự kiện được tổ chức thường niên, có thương hiệu và sức lan tỏa.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Sắc màu xứ Lạng”.

Trong lễ hội, lần đầu tiên chương trình còn có sự trình diễn thiết bị bay không người lái (drone) ứng dụng công nghệ ánh sáng, nhiều hình ảnh, biểu tượng gắn với Lạng Sơn như bản đồ tỉnh, Mẫu Sơn, đàn tính, then, hoa đào, nhịp cầu Hữu Nghị và các thông điệp chào mừng, tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt cho đêm hội.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Sắc màu xứ Lạng”.

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động triển lãm đèn lồng với chủ đề “Lịch sử - Hiện đại - Sáng tạo” và màn diễu hành đèn lồng. Tham gia diễu hành có 8 mô hình đèn lồng cỡ lớn cùng các mô hình của 14 xã, phường và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; mỗi mô hình gửi gắm một câu chuyện, thông điệp văn hóa riêng, góp thêm những câu chuyện về vùng đất, con người và sản vật của các địa phương. Trong 2 ngày diễn ra Lễ hội còn diễn ra Phiên chợ “Lung linh đêm xứ Lạng” giới thiệu ẩm thực OCOP; Chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương”; tổ chức các tour du lịch sinh thái và trải nghiệm thực tế tại những điểm du lịch thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn…

Diễu hành đèn lồng tại khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Sắc màu xứ Lạng.

Ông Phạm Đức Huân cũng cho biết, sau lần tổ chức đầu tiên, ngành sẽ cùng các đơn vị liên quan đánh giá, lắng nghe phản hồi của người dân, du khách, doanh nghiệp để nghiên cứu bổ sung những nội dung đặc trưng, tăng tính trải nghiệm, mở rộng sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và từng bước nâng cao quy mô, chất lượng lễ hội trong những lần tổ chức tiếp theo.

Diễu hành đèn lồng tại khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Sắc màu xứ Lạng.

Ông Ngô Mạnh Tùng, Phó Giám đốc Chi nhánh Khách sạn Du lịch Kim Sơn (phường Kỳ Lừa) cho rằng, việc gắn kết lễ hội với chuỗi các tour du lịch sinh thái, trải nghiệm tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn là hướng đi rất thiết thực. Để cụ thể hóa cơ hội đó, đơn vị đã chủ động liên kết với các đối tác trong và ngoài tỉnh để thiết kế đa dạng các sản phẩm kết hợp giữa không gian lễ hội với các điểm đến sinh thái, văn hóa. Đặc biệt, trong dịp này đơn vị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá tour cho các đoàn khách từ 20 người trở lên nhằm kích cầu và thu hút dòng khách lớn đến với địa phương.