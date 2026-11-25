Từ phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cho thấy một yêu cầu căn cốt: văn hóa phải thấm sâu vào tư duy lãnh đạo, hoạch định chính sách và đời sống xã hội, từ đó dẫn dắt mọi hành động vì con người và vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Phát triển không chỉ cần nguồn lực, công nghệ và những quyết sách đúng đắn, mà còn cần một hệ giá trị dẫn đường. Nếu kinh tế tạo ra của cải, vật chất, thì văn hóa giúp xác định của cải ấy được tạo ra để làm gì và xã hội sẽ trở thành một xã hội ra sao. Văn hóa không đứng bên ngoài phát triển để tô điểm cho thành quả, mà phải tham gia định hướng ngay từ đầu, giúp lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách và tổ chức thực hiện vì lợi ích lâu dài của đất nước, của Nhân dân.

Đó là chiều sâu của quan điểm lấy con người làm trung tâm trong mọi quyết sách, hành động. Thành quả phát triển không thể chỉ được nhìn qua những con số tăng trưởng, quy mô công trình hay sự gia tăng vật chất. Những kết quả ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bồi dưỡng nhân cách, mở rộng cơ hội phát triển và làm cho các quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Một đất nước giàu mạnh cần có nền kinh tế phát triển, những con người có tri thức, lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, nghĩa tình và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Văn hóa vì thế đặt ra yêu cầu sâu hơn đối với mỗi quyết sách: không chỉ là xem xét việc gì có thể làm, mà còn phải cân nhắc việc gì nên làm; không chỉ tính đến lợi ích trước mắt, mà phải nhìn thấy hệ quả đối với hiện tại và các thế hệ mai sau. Khi văn hóa trở thành tiêu chuẩn trong lựa chọn chính sách, phát triển sẽ hướng tới những giá trị bền vững hơn: phẩm giá con người, công bằng xã hội, môi trường sống lành mạnh và sự gắn kết cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Đây là yêu cầu có ý nghĩa nền tảng, bởi văn hóa của một đất nước chịu tác động sâu sắc từ cách quyền lực được thực thi và cách những cán bộ trong bộ máy công quyền ứng xử với Nhân dân. Liêm chính, công tâm, tận tụy, tôn trọng lẽ phải và tinh thần phụng sự không chỉ là phẩm chất cá nhân của mỗi cán bộ, mà còn là những giá trị tạo nên văn hóa chính trị, văn hóa công vụ. Thước đo của văn hóa chính trị, văn hóa công vụ chính là ở việc quyền lực có được sử dụng đúng mục đích hay không; người dân có được tôn trọng, lắng nghe và phục vụ hay không; trách nhiệm có được thực hiện đến cùng hay không. Cán bộ càng giữ cương vị cao càng phải nêu gương, bởi hành vi của người đứng đầu không chỉ tác động đến hiệu quả công việc, mà còn định hình chuẩn mực ứng xử trong cả hệ thống.

Trong kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước. Văn hóa phải trở thành nền tảng đạo đức của hoạt động kinh tế. Một nền kinh tế phát triển lành mạnh cần những chủ thể biết giữ chữ tín, cạnh tranh công bằng, có trách nhiệm với xã hội và không đánh đổi lợi ích lâu dài lấy lợi nhuận trước mắt. Đạo đức kinh doanh không nằm bên lề của các hoạt động kinh tế, mà chính là yếu tố căn cốt tạo dựng niềm tin để các quan hệ kinh tế, xã hội vận hành bền vững.

Văn hóa còn có sức mạnh quy tụ lòng người. Trong suốt lịch sử, dân tộc Việt Nam đã vượt qua biết bao thử thách bằng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng và niềm tin vào những giá trị chung. Những giá trị ấy không tự nhiên tồn tại mãi, mà đã luôn được nuôi dưỡng, trao truyền và làm mới trong từng giai đoạn. Khi mỗi con người trong xã hội biết tôn trọng nhau, biết chia sẻ trách nhiệm, biết vì lợi ích của đất nước và cộng đồng thì không khó khăn, trở ngại nào chúng ta không thể vượt qua.

Lễ kỷ niệm sáng qua không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển văn hóa Việt Nam trong gần một thế kỷ mà hơn thế, còn là sự tiếp nối tinh thần Hội nghị cho hôm nay và mai sau. Tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước chính là làm cho văn hóa thực sự trở thành chuẩn mực trong mọi quyết sách và hành động từ mỗi cơ quan nhà nước, từng cán bộ, đến mỗi người dân, doanh nghiệp. Mỗi quyết sách cần hướng tới sự phát triển của con người; mỗi cơ quan, tổ chức cần xây dựng môi trường liêm chính, trách nhiệm; mỗi cá nhân cần góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị tốt đẹp bằng chính cách sống, cách ứng xử của mình trong đời sống hàng ngày. Khi đó, những giá trị tốt đẹp của dân tộc sẽ không ngừng được bồi đắp, lan tỏa, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.