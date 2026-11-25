Tết đang đến gần, nhu cầu đi lại về quê sum họp gia đình cũng bắt đầu tăng. Theo thông tin mới, vé tàu Tết 2027 trên nhiều chặng có mức giá khá cao. Đơn cử, vé giường nằm khoang 4 chặng TPHCM - Đà Nẵng ngày 25 tháng Chạp lên tới khoảng 3,4 triệu đồng, gấp ba lần ngày thường và cao hơn vé máy bay cùng chặng.

Với nhiều gia đình, đặc biệt là người lao động xa quê, chi phí đi lại dịp Tết có thể chiếm một phần đáng kể trong ngân sách cuối năm. Vì vậy, chuẩn bị kế hoạch sớm và lựa chọn phương án phù hợp sẽ giúp tiết kiệm chi phí, tránh tình trạng sát ngày mới tìm vé.

Vì sao vé tàu Tết tăng cao?

Giá vé thường tăng vào dịp Tết do nhu cầu đi lại tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, nhất là những ngày cận Tết khi nhiều người cùng muốn trở về quê. Trong khi đó, số lượng chỗ trên mỗi chuyến tàu có giới hạn, khiến vé ở những ngày và khung giờ được ưa chuộng nhanh chóng khan hiếm.

Các loại chỗ có điều kiện di chuyển thuận tiện, như giường nằm hoặc khoang ít người, thường được nhiều hành khách lựa chọn. Khi nhu cầu tăng cao, người đặt vé muộn có thể không còn nhiều lựa chọn và phải chấp nhận mức giá cao hơn.

Nắm được quy luật này, hành khách có thể chủ động điều chỉnh lịch trình, thay vì chỉ tập trung vào một ngày khởi hành cố định.

Những mẹo giúp tiết kiệm chi phí đi lại dịp Tết

Đặt vé sớm, tránh chờ sát ngày: Vé tàu, xe khách và máy bay Tết thường được mở bán trước một khoảng thời gian nhất định. Theo dõi lịch mở bán và đặt vé ngay khi xác định được kế hoạch giúp hành khách có nhiều lựa chọn về giờ đi, vị trí ngồi hoặc loại chỗ. Việc đặt sớm cũng hạn chế nguy cơ phải mua vé với giá cao khi các lựa chọn phù hợp đã hết.

Linh hoạt ngày và giờ khởi hành: Nếu công việc và lịch nghỉ cho phép, người dân có thể cân nhắc về quê sớm hơn hoặc trở lại thành phố muộn hơn so với thời điểm cao điểm. Tránh những ngày đông khách nhất có thể giúp dễ tìm được vé phù hợp với ngân sách hơn. Thay đổi giờ khởi hành cũng là phương án đáng cân nhắc nếu không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch cá nhân.

So sánh giá giữa các phương tiện: Không nên mặc định tàu hỏa luôn rẻ hơn máy bay hay xe khách. Khi giá vé tàu trên một số chặng tăng cao, hành khách nên kiểm tra giá của cả ba phương tiện tại cùng thời điểm, đồng thời tính thêm chi phí di chuyển đến ga, sân bay hoặc bến xe.

Trong một số trường hợp, kết hợp nhiều chặng hoặc lựa chọn phương tiện khác có thể tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, cần cân nhắc thời gian di chuyển, số lượng hành lý và sự thuận tiện, nhất là khi đi cùng trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Ưu tiên kênh bán vé chính thức: Khi tìm vé Tết, người mua nên truy cập website, ứng dụng hoặc đại lý được đơn vị vận tải công bố. Cần kiểm tra kỹ thông tin hành trình, ngày giờ, họ tên hành khách và giá vé trước khi thanh toán. Tránh chuyển tiền cho tài khoản cá nhân hoặc mua vé qua những lời chào mời không rõ nguồn gốc để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, mua phải vé giả.

Chủ động kế hoạch để về quê nhẹ gánh chi phí

Vé tàu, xe và máy bay dịp Tết có thể trở thành khoản chi lớn nếu gia đình không chuẩn bị từ sớm. Vì vậy, ngay khi xác định được lịch nghỉ, mỗi người nên dự trù ngân sách đi lại, theo dõi thời điểm mở bán và cân nhắc các phương án phù hợp.

Một chút linh hoạt về ngày giờ, phương tiện cùng sự cẩn trọng khi đặt vé sẽ giúp hành trình về quê thuận lợi hơn. Quan trọng nhất, người dân có thể chủ động kiểm soát chi phí để dành ngân sách cho những khoản cần thiết khác và tận hưởng kỳ nghỉ Tết trọn vẹn bên gia đình.