Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: UBND TP Huế

Tám mươi năm sau, Việt Nam bước vào giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV với khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Hội nhập mở rộng cơ hội để văn hóa Việt Nam góp tiếng nói vào đời sống thế giới, trong khi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách người Việt học, đọc và sáng tạo. Năm định hướng mà Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước đề xuất trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) đặt ra yêu cầu đưa văn hóa vào từng quyết sách. Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác lập định hướng chiến lược, còn Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội cụ thể hóa bằng những cơ chế để tổ chức thực hiện. Với Huế, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2025, đây là cơ hội định hình con đường phát triển từ chính di sản của mình. Vị thế hành chính mới mở rộng dư địa đầu tư, đồng thời đặt thành phố trước trách nhiệm giữ gìn cảnh quan, không gian sống và những nếp sinh hoạt làm nên bản sắc Cố đô.

Trước hết, văn hóa phải định hướng các lựa chọn phát triển. Ngay từ khâu lập quy hoạch, những dự án ven sông Hương cần được xem xét về tác động đối với cảnh quan, tầm nhìn và khả năng tiếp cận bờ sông của người dân. Với một thành phố có Quần thể di tích được UNESCO ghi danh, những giá trị ấy cần đi vào tiêu chí lựa chọn dự án và trở thành căn cứ giải trình trước công chúng. Văn hóa trong bộ máy cũng được nhận diện và đánh giá từ những việc rất cụ thể như công khai thông tin, lắng nghe ý kiến cư dân và giữ đúng cam kết với dân.

Người dân hưởng ứng các hoạt trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Thứ hai, xây dựng con người phát triển toàn diện bắt đầu từ việc bảo đảm quyền tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Học sinh ở vùng cao A Lưới cũng cần có cơ hội gặp nghệ nhân, đọc sách và học nghệ thuật thường xuyên như những học sinh ở trung tâm thành phố. Chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam ở Huế, từ khu dân cư đến bảo tàng, trường học, có thể mở đầu cho những chương trình quanh năm. Nghị quyết số 28/2026/QH16 ban hành ngày 24/4/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam (gọi tắt là Nghị quyết 28) cho phép UBND cấp xã giao tổ chức tự quản của cộng đồng vận hành thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; bởi khi có kinh phí hoạt động và được quyền lựa chọn nội dung, người dân mới thật sự làm chủ những không gian ấy.

Thứ ba, gìn giữ bản sắc phải đi cùng làm giàu văn hóa dân tộc. Những làn điệu ca Huế hay nghệ thuật dệt zèng của người Tà Ôi sống được qua nhiều thế hệ nhờ người biết nghề, người học nghề và môi trường thực hành. Chính sách hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy trong trường phổ thông theo Nghị quyết 28 có thể giúp nối lại những mắt xích đang yếu đi. Từ nền tảng ấy, Huế có thể đặt hàng tác phẩm mới, tạo cơ hội để người trẻ làm việc cùng nghệ nhân. Khi cộng đồng có tiếng nói về cách giới thiệu di sản và được hưởng lợi từ công sức của mình, sáng tạo mới có thêm cơ sở để bén rễ.

Người dân trải nghiệm nghề chằm nón truyền thống. Ảnh: Châu Lê

Thứ tư, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa trong thời đại số đòi hỏi Huế làm chủ cả dữ liệu lẫn cách đưa sản phẩm đến công chúng. Dữ liệu số về thơ văn trên kiến trúc cung đình, khi có thêm bản phiên âm, bản dịch và thông tin về vị trí nguyên gốc, có thể đi vào học liệu, phim tài liệu và các chương trình tham quan đa ngôn ngữ. Dữ liệu có kiểm chứng và quy định rõ về quyền sử dụng cũng là nền tảng để ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bảo vệ quyền tác giả. Mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 trong Nghị quyết 80 đặt ra cho Huế bài toán phải liên kết Festival, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và du lịch di sản với các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, phân phối. Việc chuẩn bị hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO về ẩm thực năm 2027 là dịp để Huế kết nối người giữ nghề, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp quanh những chương trình có thể duy trì lâu dài, từ đó định hình hệ sinh thái về ẩm thực.

Thứ năm, đổi mới lãnh đạo, quản lý phải đi cùng nguồn lực và trách nhiệm về kết quả. Nghị quyết 28 quy định mức chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước, đồng thời mở cơ chế thí điểm đô thị di sản. Huế cần xác định phạm vi thí điểm theo tiêu chí tại Nghị định 282/2026/NĐ-CP, ưu tiên nguồn lực cho những không gian di sản cần bảo vệ và gắn ưu đãi đầu tư với lợi ích của cộng đồng. Sự tham gia của người dân, nghệ nhân và giới chuyên môn ngay từ khâu thiết kế chính sách sẽ giúp thành phố chọn đúng địa bàn và cách làm. Hiệu quả chi tiêu cần được nhìn qua việc thiết chế có hoạt động thường xuyên, nghệ nhân có người kế nghiệp và cư dân có thêm cơ hội thụ hưởng. Đó cũng là căn cứ để người đứng đầu giải trình về kết quả thực hiện.

Ngày 24/11 hằng năm đã được Quốc hội xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam. Ý nghĩa của ngày này ở Huế sẽ được bồi đắp qua những việc tiếp tục sau ngày hội. Khi những lớp học trở lại di tích để đọc và hiểu thơ văn của người xưa, khi những nghệ nhân có thêm học trò mới và khoảng không gian ven bờ sông được giữ cho mọi người cùng sử dụng, thì lời căn dặn tám mươi năm trước đã có mặt trong cách Huế phát triển hôm nay.