Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, TS. NGUYỄN VIẾT CHỨC: Văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh

Nhìn lại dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), tôi cho rằng giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc, sức sống và sức mạnh của văn hóa Việt Nam gắn chặt với những khát vọng lớn nhất của Nhân dân: độc lập, tự do, để mọi người được sống trong hòa bình và trẻ em được học hành. Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, văn hóa đã được xác lập không chỉ là hoạt động nghệ thuật hay di sản, mà là nền tảng tinh thần, góp phần hun đúc ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình và thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống.

Sức sống của Hội nghị cách đây tám thập kỷ vẫn hiện hữu rõ nét trong các giá trị của đời sống hôm nay khi văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh. Lời căn dặn "Văn hóa soi đường" của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 và những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều hướng tới trao lại cho thế hệ mai sau một đất nước giàu mạnh về kinh tế, đậm đà bản sắc văn hóa, vững vàng trước mọi thử thách.

Để biến tầm nhìn ấy thành hiện thực, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác văn hóa càng trở nên nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang. Đó là đổi mới mà vẫn giữ bản lĩnh trước những tác động đa chiều, đồng thời tôn trọng đặc thù sáng tạo và bồi dưỡng tài năng. Song chính sự dấn thân ấy lại tạo nên niềm vinh quang lớn lao khi mỗi đóng góp đều góp phần bồi đắp đời sống tinh thần cộng đồng, hướng đến Nhân dân, làm giàu bản sắc dân tộc và để lại giá trị bền vững cho các thế hệ mai sau.

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm PHẠM THỊ MỸ HOA: Văn nghệ sĩ - chủ thể gìn giữ và kiến tạo văn hóa

Để biến định hướng gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc thành hiện thực, trước hết, mỗi văn nghệ sĩ cần nhận thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình không chỉ là người sáng tạo nghệ thuật, mà còn là chủ thể gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Nghệ sĩ muốn đi đường dài phải am hiểu sâu sắc lịch sử, truyền thống, di sản và con người Việt Nam, lấy đó làm điểm tựa cho sáng tạo. Tuy nhiên, gìn giữ bản sắc không có nghĩa là sao chép hay lặp lại những giá trị đã có, mà quan trọng hơn là phải nuôi dưỡng tư duy đổi mới, những ý tưởng sáng tạo và sáng kiến nghệ thuật mới.

Khi biết khai thác và chuyển hóa chất liệu văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ, hình thức và phương thức biểu đạt đương đại, nghệ sĩ sẽ tạo nên những tác phẩm vừa mang đậm căn cốt Việt Nam, vừa chạm tới nhịp thở và cảm quan của thời đại hôm nay.

Văn hóa chỉ thực sự được làm giàu khi những giá trị truyền thống được khơi nguồn, bồi đắp và phát triển bằng tư duy, tài năng cùng sáng tạo. Nghệ sĩ hôm nay phải có trách nhiệm gìn giữ, trân trọng những gì cha ông đã tạo dựng, có khát vọng sáng tạo những giá trị mới, góp phần làm nên diện mạo văn hóa giàu sức sống và đóng góp vào di sản văn hóa của tương lai.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam TRẦN THỊ THU ĐÔNG: Lấy truyền thống làm bệ phóng, tạo ra tác phẩm có tầm vóc

Định hướng "gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực sự là một "mệnh lệnh từ trái tim". Tôi nhìn thấy ở đó hai vế tưởng chừng đối lập nhưng lại là một thể thống nhất: Gìn giữ để không hòa tan, làm giàu để không đứng yên. Để biến định hướng lớn này thành hiện thực, văn nghệ sĩ cần thực hiện một cuộc "chuyển dịch" ngay trong tư duy sáng tạo.

Bản sắc dân tộc nằm ở cốt cách, ở tâm hồn, ở cách người Việt ứng xử với thiên nhiên và con người trong từng giai đoạn lịch sử. Nghệ sĩ phải dùng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại để giải mã những giá trị truyền thống đó, khiến di sản không nằm yên trong bảo tàng mà phải sống động, thở cùng nhịp thở của người trẻ hôm nay.

Làm giàu văn hóa là tạo ra những tác phẩm có tầm vóc, dám chạm vào những vấn đề gai góc của xã hội, phản ánh chân thực quá trình vươn mình mạnh mẽ của đất nước. Văn nghệ sĩ phải có bản lĩnh văn hóa vững vàng để tiếp thu tinh hoa nhân loại, biết chắt lọc làm phong phú thêm văn hóa Việt Nam.

Tôi tin rằng khi nghệ sĩ biết lấy truyền thống làm bệ phóng, chúng ta không chỉ giữ được "hồn cốt" của dân tộc mà còn tự tin đưa văn hóa Việt Nam bước ra thế giới một cách kiêu hãnh và đầy bản sắc.