Giá cước vận tải vẫn chưa giảm

Từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước đã giảm 5 kỳ điều hành liên tiếp, trong khi giá dầu diesel giảm 4 lần. Theo mức giá điều hành áp dụng từ 15h ngày 19/11/2026, giá bán tối đa xăng E5 RON 92 là 18.576 đồng/lít, xăng E10 RON 95 là 19.100 đồng/lít, dầu diesel là 26.347 đồng/lít và dầu mazut là 18.671 đồng/kg.

Tuy nhiên, niềm vui từ việc giá nhiên liệu hạ nhiệt vẫn chưa lan tỏa đúng như kỳ vọng của người tiêu dùng, khi các dịch vụ đi kèm như giá cước vận tải chưa được điều chỉnh tương ứng.

Chị Thu Hằng (TPHCM) cho biết, trong giai đoạn tháng 3-5/2026, giá vé xe giường nằm 34 chỗ trên tuyến TP.HCM - Đắk Lắk ở mức 400.000-450.000 đồng/chuyến. Từ tháng 6, một số nhà xe giảm giá xuống còn 350.000-380.000 đồng, tùy điểm trả khách. Tuy nhiên, mức giá này được giữ nguyên đến nay, dù giá nhiên liệu đã trải qua nhiều kỳ điều chỉnh giảm.

Chị Hằng lo ngại, giá vé sẽ không giảm mà tiếp đà tăng trong kỳ nghỉ Tết dương và Tết Nguyên đán sắp tới.

Tương tự, chị Hạnh Đào, chuyên kinh doanh nông - thủy sản tại Hà Tĩnh cũng bày tỏ trăn trở trước áp lực chi phí vận chuyển.

Chị Đào cho hay, cước vận chuyển vẫn cao hơn 5.000 đồng/kg so với đầu năm mà chưa hề giảm. Trong khi đó, chị không thể tăng giá bán lẻ đầu ra vì phải giữ chân khách hàng, chưa kể mặt hàng nông sản vốn có biên độ lợi nhuận thấp, buộc chị phải liên tục tính toán, cân đối thu chi.

Người dân lo sợ giá vé chưa kịp giảm đã tiếp đà tăng trong dịp lễ Tết sắp tới. Ảnh: Thu Hà

Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện một đơn vị vận tải chuyên tuyến TPHCM - Đắk Lắk phân trần, nhà xe rất muốn điều chỉnh giảm giá vé để thu hút khách, song giá dầu thời gian qua luôn neo cao hơn giá xăng.

Theo đại diện nhà xe, giá dầu diesel hiện dao động khoảng 26.340-28.700 đồng/lít, giảm so với giai đoạn cao điểm, khi một số loại dầu diesel từng vượt 30.000 đồng/lít. Bên cạnh nhiên liệu, nhà xe còn gánh nhiều áp lực từ chi phí khấu hao phương tiện, tiền lương lao động, phí bến bãi, cầu đường.

“Để giữ khách, chúng tôi áp dụng mức thu linh hoạt tùy theo điểm trả khách, giúp hành khách giảm chi phí so với giá vé niêm yết”, đại diện nhà xe cho biết.

Nhiên liệu chỉ là một phần trong giá thành vận tải

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Trung Tính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TPHCM, cho rằng việc cước vận tải chưa giảm dù giá xăng dầu đã hạ nhiệt nhiều kỳ liên tiếp là do phần lớn xe hoạt động trong bến thuộc phân khúc 30 đến 50 chỗ đều là các dòng xe lớn sử dụng nhiên liệu dầu chứ không chạy bằng xăng. Trong khi giá dầu vẫn neo ở mức cao nên các đơn vị chưa có cơ sở để giảm giá cước như kỳ vọng.

Giá cước vận tải tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung hiện vận hành theo cơ chế thị trường. Khi giá nhiên liệu tăng hoặc giảm, giá cước vận tải sẽ điều chỉnh theo chiều tương ứng nhưng thường có độ trễ từ 20-30 ngày, tùy thuộc vào loại hình phương tiện, đặc điểm hoạt động và tình hình cung - cầu thị trường.

Theo ông Tính, nhiên liệu thường chiếm khoảng 25-30% giá thành vận tải, có thể lên tới 40% ở một số loại hình, tùy đặc điểm phương tiện và cự ly hoạt động (đường dài, đường ngắn, xe buýt, xe chạy xăng hay chạy dầu).

Về nguyên tắc, doanh nghiệp chỉ điều chỉnh tăng hoặc giảm giá cước khi biến động giá nhiên liệu làm thay đổi trên 5% tổng chi phí của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là việc điều chỉnh giá cước phải căn cứ vào mức biến động tổng thể của giá thành vận tải, chứ không phải cứ giá xăng dầu tăng hoặc giảm 5% là giá cước được điều chỉnh ngay.

Liên quan đến quy trình điều chỉnh giá, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TPHCM khẳng định, quan điểm cho rằng doanh nghiệp ngại giảm giá vì thủ tục xin phép cơ quan nhà nước rườm rà là không chính xác. Khoảng 10 năm nay, giá cước vận tải đã chuyển sang cơ chế thị trường, doanh nghiệp tự quyết định mức giá thay vì cơ chế "đăng ký" (xin - cho) như trước đây. Hiện tại, doanh nghiệp chỉ áp dụng cơ chế "kê khai và niêm yết".

Tại TPHCM, đơn vị vận tải gửi hồ sơ kê khai đến một đầu mối là Sở Xây dựng và niêm yết giá công khai trên xe, dưới bến, tại văn phòng. Sau 5 ngày gửi kê khai, nếu cơ quan quản lý không có ý kiến phản hồi, doanh nghiệp được tự động điều chỉnh tăng hoặc giảm giá theo phương án đã kê khai.

Để ổn định giá cước vận tải, Hiệp hội Vận tải TPHCM đề nghị cơ quan quản lý giá xăng dầu cần xây dựng lộ trình điều chỉnh dài hạn theo chu kỳ 3 tháng hoặc 5 tháng, hạn chế các biến động bất thường.

Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ tiếp tục xem xét sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giảm giá dầu khoảng 3.000-5.000 đồng/lít, đưa mặt hàng này tiệm cận mức giá cũ (khoảng 24.000 đồng/lít), tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ khả năng điều chỉnh giá vé.

Cơ quan quản lý giám sát chặt qua cơ chế kê khai, niêm yết Trước băn khoăn của người tiêu dùng về việc đảm bảo quyền lợi khi doanh nghiệp tự quyết định giá cước, ông Lê Trung Tính cho biết, tuy Nhà nước không trực tiếp ấn định giá cước vận tải nhưng thông qua cơ chế kê khai, niêm yết, cơ quan chức năng vẫn kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc điều chỉnh giá sao cho phù hợp với diễn biến giá nhiên liệu trên thị trường. Theo ông Tính, vừa qua Sở Xây dựng cũng đã gửi văn bản nhắc nhở các bến xe và doanh nghiệp vận tải rà soát lại giá thành để kê khai, niêm yết giá cước phù hợp với tình hình giảm giá xăng dầu, qua đó đảm bảo quyền lợi cho người dân.