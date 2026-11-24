Đánh thức di sản văn hoá, lan toả bản sắc trong đời sống hiện đại

Cà Mau đang chuyển mình trong tiến trình đô thị hoá và phát triển kinh tế - xã hội. Những tuyến đường mới mở ra, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, đời sống người dân được nâng lên. Tuy nhiên, cùng với sự đổi thay ấy, không gian văn hoá truyền thống đối mặt với nhiều thách thức. Nếp nhà xưa, tập quán sinh hoạt, phong tục và những nét đẹp trong đời sống cộng đồng có nguy cơ thu hẹp, mai một nếu thiếu sự quan tâm gìn giữ.

Bảo tàng tỉnh Cà Mau là địa chỉ để học sinh tìm hiểu lịch sử, văn hoá và truyền thống địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho rằng, nông thôn không chỉ là không gian sinh sống mà còn lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Vì vậy, trước tác động ngày càng mạnh của đô thị hoá, nếu không có định hướng quy hoạch và giải pháp bảo tồn phù hợp, những nét đẹp văn hoá đặc trưng của làng quê sẽ dần mất đi, kéo theo nguy cơ mai một bản sắc và sự tiếp nối các giá trị truyền thống trong đời sống hôm nay.

Từ thực tế đó, việc thành lập Bảo tàng Lúa nước và công bố phương án kiến trúc Biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau vào ngày 25/4 mang ý nghĩa đặc biệt. Ðây là cách địa phương lưu giữ ký ức về nền văn minh lúa nước, về hành trình khai hoang, mở đất và lao động cần cù của bao thế hệ nông dân vùng Bạc Liêu - Cà Mau.

Ðồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Bảo tàng Lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước không chỉ có ý nghĩa lưu giữ những dấu ấn của nền văn minh lúa nước, mà còn là sự tri ân đối với các thế hệ cha ông đã khai hoang, lập nghiệp, xây dựng vùng đất Bạc Liêu - Cà Mau. Qua đó, công trình sẽ trở thành không gian văn hoá giàu ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lao động, hun đúc tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ di sản cho thế hệ mai sau”.

Cà Mau chú trọng phát triển du lịch sinh thái nhằm đưa văn hoá đời sống đến gần hơn với du khách.

Bảo tồn văn hoá không đơn thuần là lưu giữ những dấu tích quá khứ, mà còn phải đưa các giá trị ấy hiện diện trong đời sống hiện tại. Khi câu chuyện về cây lúa, người nông dân, quá trình khai hoang mở đất được tái hiện qua kiến trúc, không gian trưng bày và hoạt động trải nghiệm, di sản sẽ đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Với 112 di tích được xếp hạng, gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 24 di tích quốc gia, 5 bảo vật quốc gia và 8 di sản văn hoá phi vật thể, Cà Mau sở hữu kho tàng di sản phong phú, giàu giá trị lịch sử và bản sắc. Trong đó, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể, tạo dấu ấn riêng cho văn hoá vùng đất phương Nam.

Phát biểu tại Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch”, tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ, Văn hoá - Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2026, Phó Chủ tịch UBND Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, yêu cầu khai thác di sản bằng tư duy sáng tạo, gắn bảo tàng với xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Từ định hướng đó, những hoạt động trải nghiệm văn hoá, ẩm thực mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với di sản. Tại hội thi, đơn vị phường Hiệp Thành tạo hình món bánh canh tôm thành cây đờn kìm, kết hợp đặc sản thuỷ sản địa phương với biểu tượng của nghệ thuật đờn ca tài tử, gắn với tên tuổi cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Cách thể hiện độc đáo đưa ẩm thực trở thành phương tiện kể chuyện văn hoá, kết nối đặc sản địa phương với những giá trị nghệ thuật truyền thống.

Văn hoá bắt đầu từ mỗi gia đình, cộng đồng

Ở Cà Mau, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” qua 25 năm triển khai tạo chuyển biến rõ nét trong từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Ðen, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết: “Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tạo chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự đồng thuận trong Nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết, xây dựng cộng đồng văn minh, tiến bộ”.

Minh chứng là toàn tỉnh hiện có 492.068/519.773 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, chiếm 94,85%; 1.201/1.395 ấp, khóm văn hoá và gần 1.700 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng từng bước được đầu tư, với 60/64 xã, phường có trung tâm văn hoá - thể thao và 1.213/1.395 ấp có nhà văn hoá.

Các hoạt động văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer, trong đó có đua ghe Ngo mini, được duy trì trong đời sống cộng đồng.

Những con số trên phản ánh sự lan toả của phong trào từ cơ sở. Việc cưới, tang và tổ chức lễ hội ngày càng hướng đến sự tiết kiệm, lành mạnh, những tập tục không còn phù hợp từng bước được loại bỏ. Tinh thần tương trợ, ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ngày càng trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống tiếp tục được chú trọng. Các câu lạc bộ, lớp truyền dạy đờn ca tài tử được duy trì, tạo không gian để loại hình nghệ thuật này hiện diện trong sinh hoạt cộng đồng. Bởi di sản chỉ thực sự có sức sống khi có người thực hành, có thế hệ kế tiếp và được trao truyền.

Ðể văn hoá thực sự trở thành sức mạnh đưa Cà Mau phát triển, cần sự kết nối đồng bộ giữa bảo tồn, đầu tư, sáng tạo và khai thác. Di sản cần được bảo vệ bằng quy hoạch có tầm nhìn; giá trị truyền thống cần được trao truyền bằng hình thức phù hợp với thế hệ trẻ; sản phẩm du lịch phải mang dấu ấn bản địa, tránh khai thác hời hợt làm mất đi tính nguyên bản. Có như vậy, Cà Mau sẽ tăng thêm lợi thế riêng trên hành trình phát triển và hội nhập.