Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XVI; Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên...

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật biểu diễn hiện đại và công nghệ sân khấu, với hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, lực lượng diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên tham gia biểu diễn. Chương trình tái hiện quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Hưng Yên, đồng thời tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và phẩm chất tốt đẹp của con người Hưng Yên qua các thời kỳ, thông qua 3 chương: Hưng Yên - mạch nguồn ngàn năm; Hưng Yên - Tinh hoa hội tụ; Khát vọng vươn mình.

Không khí sôi động của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hưng Yên – Tinh hoa đất Việt”. Ảnh: Báo Hưng Yên điện tử

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững quê hương, đất nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, mảnh đất và con người Hưng Yên đã hun đúc nên những giá trị văn hóa đặc sắc, giàu truyền thống gắn với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Trong dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng, văn hóa Hưng Yên vừa mang đầy đủ bản sắc truyền thống của dân tộc, vừa có những nét đặc trưng riêng của nơi “địa linh nhân kiệt”. Hưng Yên tự hào là nơi phát tích, dựng nghiệp của nhà Trần, một vương triều cường thịnh vào bậc nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam; đồng thời có Phố Hiến, thương cảng nổi tiếng, gắn với câu ca “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”, từng là một cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng. Vùng đất Hưng Yên thời nào, lĩnh vực nào cũng sản sinh, nuôi dưỡng nhiều anh hùng, hào kiệt, danh nhân, nhà chính trị, tướng lĩnh kiệt xuất góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước.

Hưng Yên có hệ thống di sản văn hóa phong phú với 3.716 di tích, trong đó di sản tư liệu Văn bia Phố Hiến của tỉnh đã vinh dự được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 và mảnh đất Hưng Yên cũng tự hào là quê hương của 2 Danh nhân Văn hóa thế giới: Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và nhà bác học - Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, đồng thời đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hoá, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hoá, nghệ thuật sáng tạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Văn hóa Việt Nam, ngày 9/11/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã ban hành Nghị quyết số 24 về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên trở thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết đã xác định văn hóa và con người Hưng Yên vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng tinh thần, là động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển. Nghị quyết đã đặt con người Hưng Yên ở vị trí trung tâm trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tập trung bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các lễ hội truyền thống, làng nghề gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch tâm linh đặc sắc.

Để tuần văn hóa thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững. Mỗi người dân, mỗi du khách sẽ là một chủ thể tích cực tham gia trải nghiệm, giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương.